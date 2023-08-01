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Буркина-Фасо и Мали приравняли вторжение в Нигер к объявлению им войны - РИА Новости, 01.08.2023
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00:08 01.08.2023 (обновлено: 07:41 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html
Буркина-Фасо и Мали приравняли вторжение в Нигер к объявлению им войны
Буркина-Фасо и Мали приравняли вторжение в Нигер к объявлению им войны - РИА Новости, 01.08.2023
Буркина-Фасо и Мали приравняли вторжение в Нигер к объявлению им войны
Любое военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали, говорится в совместном заявлении переходных правительств этих двух... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:08
2023-08-01T07:41
нигер
буркина-фасо
мали
в мире
мохамед базум
африканский союз
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любое военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали, говорится в совместном заявлении переходных правительств этих двух стран."Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", - говорится в заявлении.Буркина-Фасо и Мали предостерегли против "катастрофических последствий" военного вмешательства в Нигере, которое может "дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии".Кроме того, правительства этих стран пригрозили выходом из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ранее организация дала Нигеру неделю на то, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума, пригрозив применить "все меры", в том числе и военные.Буркина-Фасо и Мали выразили солидарность с народом Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу. Страны осудили "настойчивость" во введении санкций со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) против Нигера, отказавшись их соблюдать.В поддержу новых властей Нигера также выступила Гвинея, которая стала первой страной, занявшей такую позицию. Военные власти Гвинеи выразили надежду, что новое правительство Нигера сделают все, чтобы обеспечить стабильность и согласие в стране и регионе в целом.CNRD (национальный комитет по сплочению и развитию – правительство Гвинеи – ред.) также отметил, что санкции, к введению которых призвало ЭКОВАС, в том числе военное вмешательство, не могут быть "решением нынешней проблемы, но могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу, последствия которой могут выйти за пределы границ Нигера".Гвинейские власти выступили против применения этих санкций против народа и властей Нигера, призвав ЭКОВАС к "лучшим чувствам".В минувшую среду военные в Нигере устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее.Базума по-прежнему удерживают в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, с главой Нигера все в порядке, он чувствует себя хорошо.В прошлую пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
https://ria.ru/20230731/niger-1887321157.html
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нигер, буркина-фасо, мали, в мире, мохамед базум, африканский союз
Нигер, Буркина-Фасо, Мали, В мире, Мохамед Базум, Африканский союз
Буркина-Фасо и Мали приравняли вторжение в Нигер к объявлению им войны

Мали и Буркина-Фасо предостерегли от иностранного военного вторжения в Нигер

© -Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
© -
Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Любое военное вторжение в Нигер будет равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали, говорится в совместном заявлении переходных правительств этих двух стран.
«
"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали... предупреждают, что всякое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали", - говорится в заявлении.
Буркина-Фасо и Мали предостерегли против "катастрофических последствий" военного вмешательства в Нигере, которое может "дестабилизировать весь регион, как это было в случае с односторонним вмешательством НАТО в Ливии".
Кроме того, правительства этих стран пригрозили выходом из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Ранее организация дала Нигеру неделю на то, чтобы вернуть к власти президента Мохамеда Базума, пригрозив применить "все меры", в том числе и военные.
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Буркина-Фасо и Мали выразили солидарность с народом Нигера, который решил "взять в руки" свою судьбу. Страны осудили "настойчивость" во введении санкций со стороны ЭКОВАС и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) против Нигера, отказавшись их соблюдать.
В поддержу новых властей Нигера также выступила Гвинея, которая стала первой страной, занявшей такую позицию. Военные власти Гвинеи выразили надежду, что новое правительство Нигера сделают все, чтобы обеспечить стабильность и согласие в стране и регионе в целом.
CNRD (национальный комитет по сплочению и развитию – правительство Гвинеи – ред.) также отметил, что санкции, к введению которых призвало ЭКОВАС, в том числе военное вмешательство, не могут быть "решением нынешней проблемы, но могут повлечь за собой гуманитарную катастрофу, последствия которой могут выйти за пределы границ Нигера".
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Гвинейские власти выступили против применения этих санкций против народа и властей Нигера, призвав ЭКОВАС к "лучшим чувствам".
В минувшую среду военные в Нигере устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее.
Базума по-прежнему удерживают в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, с главой Нигера все в порядке, он чувствует себя хорошо.
В прошлую пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
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