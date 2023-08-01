В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам, разработка позволит снизить побочные эффекты лечения за счет корректировки дозы препарата с учетом особенностей организма пациента. Результаты опубликованы в журнале Biosensors.Доксорубицин – вещество с противоопухолевой активностью, широко применяемое при лечении онкологических заболеваний молочной железы, яичников, щитовидной железы, желудка и других органов. Эффект препаратов на его основе заключается в повреждении компонентов клеток опухоли, приводящем к их гибели.Однако действие доксорубицина неизбирательно, объяснили специалисты: под удар попадают и здоровые клетки, в первую очередь сердца и нервной ткани. Поэтому для онкологов крайне важно поддерживать оптимальную концентрацию препарата в крови пациента, при которой терапевтический эффект преобладает над побочными.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали наносенсоры для быстрого и точного определения концентрации доксорубицина в крови. Сенсоры представляют собой квантовые точки, излучение света которыми падает при взаимодействии с молекулами препарата."Поскольку опасный уровень концентрации доксорубицина и его распределение в организме зависят от особенностей каждого пациента, необходимы простые дешевые методы мониторинга, которых сегодня нет. Для этой задачи обычно применяют жидкостную хроматографию, которая требует длительной и дорогостоящей подготовки проб", – объяснила заведующая кафедрой общей и неорганической химии СГУ, профессор Ирина Горячева.Разработанные квантовые точки, то есть полупроводниковые наночастицы, имеют специальную модификацию поверхности для связывания максимального объема молекул доксорубицина, сообщили в вузе."Интенсивность свечения квантовых точек уменьшается с ростом концентрации доксорубицина, что позволяет в реальном времени отслеживать уровень препарата в крови пациентов во время циклов химиотерапии", – рассказала соавтор работы, студентка Института химии СГУ Светлана Мещерякова.Аппаратура для проведения такого анализа, по словам специалистов, присутствует практически в любой медицинской лаборатории России.В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр противоопухолевых препаратов, контроль концентрации которых можно осуществлять с помощью новых наносенсоров.Исследования проводятся в рамках грантов Российского научного фонда №21-73-10046. Направление входит в стратегический проект СГУ "Химия и новые материалы" программы "Приоритет-2030".
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам, разработка позволит снизить побочные эффекты лечения за счет корректировки дозы препарата с учетом особенностей организма пациента. Результаты опубликованы в журнале Biosensors.
Доксорубицин – вещество с противоопухолевой активностью, широко применяемое при лечении онкологических заболеваний молочной железы, яичников, щитовидной железы, желудка и других органов. Эффект препаратов на его основе заключается в повреждении компонентов клеток опухоли, приводящем к их гибели.
В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной
11 июля, 09:00
Однако действие доксорубицина неизбирательно, объяснили специалисты: под удар попадают и здоровые клетки, в первую очередь сердца и нервной ткани. Поэтому для онкологов крайне важно поддерживать оптимальную концентрацию препарата в крови пациента, при которой терапевтический эффект преобладает над побочными.
Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали наносенсоры для быстрого и точного определения концентрации доксорубицина в крови. Сенсоры представляют собой квантовые точки, излучение света которыми падает при взаимодействии с молекулами препарата.
«
"Поскольку опасный уровень концентрации доксорубицина и его распределение в организме зависят от особенностей каждого пациента, необходимы простые дешевые методы мониторинга, которых сегодня нет. Для этой задачи обычно применяют жидкостную хроматографию, которая требует длительной и дорогостоящей подготовки проб", – объяснила заведующая кафедрой общей и неорганической химии СГУ, профессор Ирина Горячева.
Разработанные квантовые точки, то есть полупроводниковые наночастицы, имеют специальную модификацию поверхности для связывания максимального объема молекул доксорубицина, сообщили в вузе.
"Интенсивность свечения квантовых точек уменьшается с ростом концентрации доксорубицина, что позволяет в реальном времени отслеживать уровень препарата в крови пациентов во время циклов химиотерапии", – рассказала соавтор работы, студентка Института химии СГУ Светлана Мещерякова.
Аппаратура для проведения такого анализа, по словам специалистов, присутствует практически в любой медицинской лаборатории России.
Ученые создали антибактериальные квантовые точки
10 марта 2022, 09:00
В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр противоопухолевых препаратов, контроль концентрации которых можно осуществлять с помощью новых наносенсоров.
Исследования проводятся в рамках грантов Российского научного фонда №21-73-10046. Направление входит в стратегический проект СГУ "Химия и новые материалы" программы "Приоритет-2030".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.