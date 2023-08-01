https://ria.ru/20230801/nauka-1887450585.html

В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии

В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии - РИА Новости, 01.08.2023

В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии

Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:00

2023-08-01T07:00

2023-08-01T07:25

навигатор абитуриента

университетская наука

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

россия

наука

наука

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам, разработка позволит снизить побочные эффекты лечения за счет корректировки дозы препарата с учетом особенностей организма пациента. Результаты опубликованы в журнале Biosensors.Доксорубицин – вещество с противоопухолевой активностью, широко применяемое при лечении онкологических заболеваний молочной железы, яичников, щитовидной железы, желудка и других органов. Эффект препаратов на его основе заключается в повреждении компонентов клеток опухоли, приводящем к их гибели.Однако действие доксорубицина неизбирательно, объяснили специалисты: под удар попадают и здоровые клетки, в первую очередь сердца и нервной ткани. Поэтому для онкологов крайне важно поддерживать оптимальную концентрацию препарата в крови пациента, при которой терапевтический эффект преобладает над побочными.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали наносенсоры для быстрого и точного определения концентрации доксорубицина в крови. Сенсоры представляют собой квантовые точки, излучение света которыми падает при взаимодействии с молекулами препарата."Поскольку опасный уровень концентрации доксорубицина и его распределение в организме зависят от особенностей каждого пациента, необходимы простые дешевые методы мониторинга, которых сегодня нет. Для этой задачи обычно применяют жидкостную хроматографию, которая требует длительной и дорогостоящей подготовки проб", – объяснила заведующая кафедрой общей и неорганической химии СГУ, профессор Ирина Горячева.Разработанные квантовые точки, то есть полупроводниковые наночастицы, имеют специальную модификацию поверхности для связывания максимального объема молекул доксорубицина, сообщили в вузе."Интенсивность свечения квантовых точек уменьшается с ростом концентрации доксорубицина, что позволяет в реальном времени отслеживать уровень препарата в крови пациентов во время циклов химиотерапии", – рассказала соавтор работы, студентка Института химии СГУ Светлана Мещерякова.Аппаратура для проведения такого анализа, по словам специалистов, присутствует практически в любой медицинской лаборатории России.В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр противоопухолевых препаратов, контроль концентрации которых можно осуществлять с помощью новых наносенсоров.Исследования проводятся в рамках грантов Российского научного фонда №21-73-10046. Направление входит в стратегический проект СГУ "Химия и новые материалы" программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html

https://ria.ru/20220310/tpu-1777325327.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , россия, наука