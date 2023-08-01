Рейтинг@Mail.ru
В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 01.08.2023 (обновлено: 07:25 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/nauka-1887450585.html
В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии
В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии - РИА Новости, 01.08.2023
В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии
Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:00
2023-08-01T07:25
навигатор абитуриента
университетская наука
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
россия
наука
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887446162_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1fb1c79ce9393750d5e17f40e19ede5.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам, разработка позволит снизить побочные эффекты лечения за счет корректировки дозы препарата с учетом особенностей организма пациента. Результаты опубликованы в журнале Biosensors.Доксорубицин – вещество с противоопухолевой активностью, широко применяемое при лечении онкологических заболеваний молочной железы, яичников, щитовидной железы, желудка и других органов. Эффект препаратов на его основе заключается в повреждении компонентов клеток опухоли, приводящем к их гибели.Однако действие доксорубицина неизбирательно, объяснили специалисты: под удар попадают и здоровые клетки, в первую очередь сердца и нервной ткани. Поэтому для онкологов крайне важно поддерживать оптимальную концентрацию препарата в крови пациента, при которой терапевтический эффект преобладает над побочными.Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали наносенсоры для быстрого и точного определения концентрации доксорубицина в крови. Сенсоры представляют собой квантовые точки, излучение света которыми падает при взаимодействии с молекулами препарата.&quot;Поскольку опасный уровень концентрации доксорубицина и его распределение в организме зависят от особенностей каждого пациента, необходимы простые дешевые методы мониторинга, которых сегодня нет. Для этой задачи обычно применяют жидкостную хроматографию, которая требует длительной и дорогостоящей подготовки проб&quot;, – объяснила заведующая кафедрой общей и неорганической химии СГУ, профессор Ирина Горячева.Разработанные квантовые точки, то есть полупроводниковые наночастицы, имеют специальную модификацию поверхности для связывания максимального объема молекул доксорубицина, сообщили в вузе."Интенсивность свечения квантовых точек уменьшается с ростом концентрации доксорубицина, что позволяет в реальном времени отслеживать уровень препарата в крови пациентов во время циклов химиотерапии", – рассказала соавтор работы, студентка Института химии СГУ Светлана Мещерякова.Аппаратура для проведения такого анализа, по словам специалистов, присутствует практически в любой медицинской лаборатории России.В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр противоопухолевых препаратов, контроль концентрации которых можно осуществлять с помощью новых наносенсоров.Исследования проводятся в рамках грантов Российского научного фонда №21-73-10046. Направление входит в стратегический проект СГУ "Химия и новые материалы" программы "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20230711/nauka-1883339373.html
https://ria.ru/20220310/tpu-1777325327.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887446162_293:276:2656:2048_1920x0_80_0_0_7f08c8604483425e8e16313a6bbfc73c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , россия, наука
Навигатор абитуриента, Университетская наука, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Россия, Наука, Наука

В России создали наносенсоры для снижения побочных эффектов химиотерапии

© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУЛюминесценция полученных образцов квантовых точек
Люминесценция полученных образцов квантовых точек - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг РИА Новости. Наносенсоры для контроля концентрации доксорубицина, распространенного вещества для химиотерапии злокачественных опухолей, создали ученые СГУ. По их словам, разработка позволит снизить побочные эффекты лечения за счет корректировки дозы препарата с учетом особенностей организма пациента. Результаты опубликованы в журнале Biosensors.
Доксорубицин – вещество с противоопухолевой активностью, широко применяемое при лечении онкологических заболеваний молочной железы, яичников, щитовидной железы, желудка и других органов. Эффект препаратов на его основе заключается в повреждении компонентов клеток опухоли, приводящем к их гибели.
Врачи обсуждают результаты сканирования мозга пациента - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В России нашли способ сделать химиотерапию рака более доступной
11 июля, 09:00
Однако действие доксорубицина неизбирательно, объяснили специалисты: под удар попадают и здоровые клетки, в первую очередь сердца и нервной ткани. Поэтому для онкологов крайне важно поддерживать оптимальную концентрацию препарата в крови пациента, при которой терапевтический эффект преобладает над побочными.
Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского разработали наносенсоры для быстрого и точного определения концентрации доксорубицина в крови. Сенсоры представляют собой квантовые точки, излучение света которыми падает при взаимодействии с молекулами препарата.
«

"Поскольку опасный уровень концентрации доксорубицина и его распределение в организме зависят от особенностей каждого пациента, необходимы простые дешевые методы мониторинга, которых сегодня нет. Для этой задачи обычно применяют жидкостную хроматографию, которая требует длительной и дорогостоящей подготовки проб", – объяснила заведующая кафедрой общей и неорганической химии СГУ, профессор Ирина Горячева.

Разработанные квантовые точки, то есть полупроводниковые наночастицы, имеют специальную модификацию поверхности для связывания максимального объема молекул доксорубицина, сообщили в вузе.
© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУИзучение оптических свойств образцов квантовых точек
Изучение оптических свойств образцов квантовых точек
Изучение оптических свойств образцов квантовых точек
© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУ
1 из 2
© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУ

Люминесценция полученных образцов квантовых точек

Люминесценция полученных образцов квантовых точек в ультрафиолетовой камере

Люминесценция полученных образцов квантовых точек

© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУ
2 из 2
Изучение оптических свойств образцов квантовых точек
© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУ
1 из 2

Люминесценция полученных образцов квантовых точек

© Фото : Дмитрий Ковшов, Пресс-служба СГУ
2 из 2
"Интенсивность свечения квантовых точек уменьшается с ростом концентрации доксорубицина, что позволяет в реальном времени отслеживать уровень препарата в крови пациентов во время циклов химиотерапии", – рассказала соавтор работы, студентка Института химии СГУ Светлана Мещерякова.
Аппаратура для проведения такого анализа, по словам специалистов, присутствует практически в любой медицинской лаборатории России.
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Ученые создали антибактериальные квантовые точки
10 марта 2022, 09:00
В дальнейшем научный коллектив планирует расширить спектр противоопухолевых препаратов, контроль концентрации которых можно осуществлять с помощью новых наносенсоров.
Исследования проводятся в рамках грантов Российского научного фонда №21-73-10046. Направление входит в стратегический проект СГУ "Химия и новые материалы" программы "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоРоссияНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала