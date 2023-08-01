https://ria.ru/20230801/natsproekt-1887637581.html

Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение"

Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 01.08.2023

Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение"

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:23

2023-08-01T16:23

2023-08-01T16:23

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 1 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Для Тверской области как самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе развитие медицинских учреждений в муниципалитетах является ключевой задачей", – сказал Руденя. На заседании правительства региона во вторник губернатор определил главные направления развития отрасли на 2024 год: это развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение медпомощи в удаленных территориях за счет установки модульных ФАПов и амбулаторий, привлечение и закрепление в учреждениях здравоохранения специалистов, профилактика заболеваний и диспансеризация жителей, а также более динамичная работа по ремонту больниц и поликлиник. Глава региона поручил областному Минздраву разработать программу оценки эффективности работы учреждений здравоохранения, включающую отдельные критерии для главных врачей. По нацпроекту в Тверской области реализуется несколько региональных составляющих. Одна из них – развитие первичной медико-санитарной помощи. В частности, на территории региона функционируют 8 передвижных медицинских комплексов, четыре передвижных ФАПа. В 2022 году было осуществлено 360 выездов, осмотрено почти 12 тысяч человек. С начала года диспансеризацией охвачено свыше 202 тысяч взрослых и детей. Особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в этом году в Торжокской ЦРБ открыто сосудистое отделение для лечения кардиологических больных, для сосудистых центров региона приобретена 151 единица медоборудования. Выполнено свыше 1600 высокотехнологичных операций, в том числе аорто-коронарное шунтирование. В регионе ведется работа по совершенствованию оказания помощи онкологическим больным – это еще одно направление работы по отраслевому нацпроекту. Закупается оборудование для Тверского областного онкодиспансера, функционируют центры амбулаторной онкопомощи в Твери, Вышневолоцкой и Ржевской ЦРБ. С начала 2023 года медпомощь здесь получили более 13 тысяч человек. Планируется открытие центров онкологической помощи в Кимрах, Бежецке и Нелидово. С целью укрепления кадрового потенциала предусмотрена финансовая поддержка врачам-онкологам: ежемесячные выплаты работающим врачам а также единовременная выплата в размере 1,5 миллионов рублей специалистам, заключившим договор о трудоустройстве. В целом на уровне области принят ряд решений для привлечения квалифицированных кадров в больницы и поликлиники региона. Это выплаты студентам и ординаторам-целевикам, молодым специалистам, трудоустроившимся в госорганизации, медикам, переехавшим работать на село. В числе направлений работы в детском здравоохранении – обеспечение полноценным питанием малышей и будущих мам, скрининг беременных и новорожденных, мероприятия по оздоровлению детей, закупка датчиков измерения уровня глюкозы в крови и другие. В рамках модернизации первичного звена ведется строительство новых учреждений – четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, Бежецкой и Бологовской ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории. В 2023 году в Тверской области также установят 33 модульные конструкции – 27 ФАПов и шесть амбулаторий. Работа по их обустройству уже ведется. Кроме того, в муниципалитеты поставлены 23 автомобиля скорой медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html

https://ria.ru/20230621/stroitelstvo-1879555623.html

https://ria.ru/20230613/skoraya-1877817918.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область