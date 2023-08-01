https://ria.ru/20230801/natsproekt-1887637581.html
Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение"
Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 01.08.2023
Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:23
2023-08-01T16:23
2023-08-01T16:23
тверская область
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887636978_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_494d35a58fd30a64adf027819869e9a3.jpg
ТВЕРЬ, 1 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Для Тверской области как самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе развитие медицинских учреждений в муниципалитетах является ключевой задачей", – сказал Руденя. На заседании правительства региона во вторник губернатор определил главные направления развития отрасли на 2024 год: это развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение медпомощи в удаленных территориях за счет установки модульных ФАПов и амбулаторий, привлечение и закрепление в учреждениях здравоохранения специалистов, профилактика заболеваний и диспансеризация жителей, а также более динамичная работа по ремонту больниц и поликлиник. Глава региона поручил областному Минздраву разработать программу оценки эффективности работы учреждений здравоохранения, включающую отдельные критерии для главных врачей. По нацпроекту в Тверской области реализуется несколько региональных составляющих. Одна из них – развитие первичной медико-санитарной помощи. В частности, на территории региона функционируют 8 передвижных медицинских комплексов, четыре передвижных ФАПа. В 2022 году было осуществлено 360 выездов, осмотрено почти 12 тысяч человек. С начала года диспансеризацией охвачено свыше 202 тысяч взрослых и детей. Особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в этом году в Торжокской ЦРБ открыто сосудистое отделение для лечения кардиологических больных, для сосудистых центров региона приобретена 151 единица медоборудования. Выполнено свыше 1600 высокотехнологичных операций, в том числе аорто-коронарное шунтирование. В регионе ведется работа по совершенствованию оказания помощи онкологическим больным – это еще одно направление работы по отраслевому нацпроекту. Закупается оборудование для Тверского областного онкодиспансера, функционируют центры амбулаторной онкопомощи в Твери, Вышневолоцкой и Ржевской ЦРБ. С начала 2023 года медпомощь здесь получили более 13 тысяч человек. Планируется открытие центров онкологической помощи в Кимрах, Бежецке и Нелидово. С целью укрепления кадрового потенциала предусмотрена финансовая поддержка врачам-онкологам: ежемесячные выплаты работающим врачам а также единовременная выплата в размере 1,5 миллионов рублей специалистам, заключившим договор о трудоустройстве. В целом на уровне области принят ряд решений для привлечения квалифицированных кадров в больницы и поликлиники региона. Это выплаты студентам и ординаторам-целевикам, молодым специалистам, трудоустроившимся в госорганизации, медикам, переехавшим работать на село. В числе направлений работы в детском здравоохранении – обеспечение полноценным питанием малышей и будущих мам, скрининг беременных и новорожденных, мероприятия по оздоровлению детей, закупка датчиков измерения уровня глюкозы в крови и другие. В рамках модернизации первичного звена ведется строительство новых учреждений – четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке, Бежецкой и Бологовской ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории. В 2023 году в Тверской области также установят 33 модульные конструкции – 27 ФАПов и шесть амбулаторий. Работа по их обустройству уже ведется. Кроме того, в муниципалитеты поставлены 23 автомобиля скорой медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230116/meduchrezhdeniya-1845186622.html
https://ria.ru/20230621/stroitelstvo-1879555623.html
https://ria.ru/20230613/skoraya-1877817918.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887636978_191:50:1768:1233_1920x0_80_0_0_89b5ef4190a88eb180ec9b31ef3264f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 1 авг — РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачи по реализации в Верхневолжье национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Для Тверской области как самого крупного по площади региона в Центральном федеральном округе развитие медицинских учреждений в муниципалитетах является ключевой задачей", – сказал Руденя.
На заседании правительства региона во вторник губернатор определил главные направления развития отрасли на 2024 год: это развитие первичного звена здравоохранения, обеспечение медпомощи в удаленных территориях за счет установки модульных ФАПов и амбулаторий, привлечение и закрепление в учреждениях здравоохранения специалистов, профилактика заболеваний и диспансеризация жителей, а также более динамичная работа по ремонту больниц и поликлиник.
Глава региона поручил областному Минздраву разработать программу оценки эффективности работы учреждений здравоохранения, включающую отдельные критерии для главных врачей.
В медучреждения Тверской области придут работать 137 врачей-целевиков
По нацпроекту в Тверской области реализуется несколько региональных составляющих. Одна из них – развитие первичной медико-санитарной помощи. В частности, на территории региона функционируют 8 передвижных медицинских комплексов, четыре передвижных ФАПа. В 2022 году было осуществлено 360 выездов, осмотрено почти 12 тысяч человек. С начала года диспансеризацией охвачено свыше 202 тысяч взрослых и детей.
Особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, в этом году в Торжокской ЦРБ открыто сосудистое отделение для лечения кардиологических больных, для сосудистых центров региона приобретена 151 единица медоборудования. Выполнено свыше 1600 высокотехнологичных операций, в том числе аорто-коронарное шунтирование.
В регионе ведется работа по совершенствованию оказания помощи онкологическим больным – это еще одно направление работы по отраслевому нацпроекту. Закупается оборудование для Тверского областного онкодиспансера, функционируют центры амбулаторной онкопомощи в Твери
, Вышневолоцкой и Ржевской ЦРБ. С начала 2023 года медпомощь здесь получили более 13 тысяч человек. Планируется открытие центров онкологической помощи в Кимрах
, Бежецке и Нелидово.
Руденя поручил оперативно завершить строительство поликлиники Старицкой ЦРБ
С целью укрепления кадрового потенциала предусмотрена финансовая поддержка врачам-онкологам: ежемесячные выплаты работающим врачам а также единовременная выплата в размере 1,5 миллионов рублей специалистам, заключившим договор о трудоустройстве.
В целом на уровне области принят ряд решений для привлечения квалифицированных кадров в больницы и поликлиники региона. Это выплаты студентам и ординаторам-целевикам, молодым специалистам, трудоустроившимся в госорганизации, медикам, переехавшим работать на село.
В числе направлений работы в детском здравоохранении – обеспечение полноценным питанием малышей и будущих мам, скрининг беременных и новорожденных, мероприятия по оздоровлению детей, закупка датчиков измерения уровня глюкозы в крови и другие.
Руденя поставил задачи по развитию скорой помощи в Тверской области
В рамках модернизации первичного звена ведется строительство новых учреждений – четырех детских поликлиник в Кимрах, Твери и Торжке
, Бежецкой и Бологовской ЦРБ, Новозавидовской врачебной амбулатории.
В 2023 году в Тверской области также установят 33 модульные конструкции – 27 ФАПов и шесть амбулаторий. Работа по их обустройству уже ведется. Кроме того, в муниципалитеты поставлены 23 автомобиля скорой медицинской помощи, пояснили в пресс-службе.