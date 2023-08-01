https://ria.ru/20230801/nato-1887492194.html

"С ними будет покончено": в США предсказали уничтожение союзника по НАТО

"С ними будет покончено": в США предсказали уничтожение союзника по НАТО - РИА Новости, 01.08.2023

"С ними будет покончено": в США предсказали уничтожение союзника по НАТО

Польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней, иначе это может привести к уничтожению Польши, такое мнение выразил бывший советник... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T01:16

2023-08-01T01:16

2023-08-01T07:43

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

москва

владимир путин

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней, иначе это может привести к уничтожению Польши, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью польскому журналу Myśl Polska."Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено. Она этого не переживет", — отметил эксперт.По мнению аналитика, расположение Польши в "самом сердце Европы" дает ей возможность как ввязаться в конфликт, так и обеспечить стабильность в регионе. Первый вариант, считает Макгрегор, закончится разрушением страны, в то время как второй отвечает ее стратегическим целям, однако требует открытости в диалоге с Москвой.Макгрегор отметил, что, даже если Польша соберется применить оружие на Украине, ей необходимо тщательно взвесить свои силы, понимая, что Россия не оставит такой шаг без ответа."Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Или они все равно будут видеть в вас троянского коня НАТО? <…>. Русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить вас. Так что, если вы в этом уверены, если Вильнюс и Варшава действительно хотят что-нибудь получить на Западной Украине, то я думаю, что пора выходить из НАТО. Выдворите все иностранные войска из Польши и отправьте своих дипломатов в Москву", — заявил эксперт.Макгрегор добавил, что Польше также необходимо прекратить поставки оружия и "беспрекословно поддержать нейтралитет того, что придет на смену стране, которую мы сегодня называем Украиной". По мнению эксперта, такие заявления не стоит делать публично, однако в частном порядке они могли бы убедить Россию начать диалог.Президент России Владимир Путина неоднократно заявлял, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230801/oplot-1887491628.html

https://ria.ru/20230731/istrebiteli-1887293412.html

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в мире, польша, россия, москва, владимир путин, нато, министерство обороны сша