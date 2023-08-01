"С ними будет покончено": в США предсказали уничтожение союзника по НАТО
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ставка на конфликт с Россией ликвидирует Польшу
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Польским властям нужно договариваться с Россией, а не конфликтовать с ней, иначе это может привести к уничтожению Польши, такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью польскому журналу Myśl Polska.
"Если Польша свяжет свой долгосрочный стратегический интерес с уничтожением России, с ней будет покончено. Она этого не переживет", — отметил эксперт.
По мнению аналитика, расположение Польши в "самом сердце Европы" дает ей возможность как ввязаться в конфликт, так и обеспечить стабильность в регионе. Первый вариант, считает Макгрегор, закончится разрушением страны, в то время как второй отвечает ее стратегическим целям, однако требует открытости в диалоге с Москвой.
Макгрегор отметил, что, даже если Польша соберется применить оружие на Украине, ей необходимо тщательно взвесить свои силы, понимая, что Россия не оставит такой шаг без ответа.
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"Если вы двинетесь на запад Украины без поддержки НАТО, примут ли это русские? Или они все равно будут видеть в вас троянского коня НАТО? <…>. Русские будут тверды, они нанесут удар, чтобы уничтожить вас. Так что, если вы в этом уверены, если Вильнюс и Варшава действительно хотят что-нибудь получить на Западной Украине, то я думаю, что пора выходить из НАТО. Выдворите все иностранные войска из Польши и отправьте своих дипломатов в Москву", — заявил эксперт.
Макгрегор добавил, что Польше также необходимо прекратить поставки оружия и "беспрекословно поддержать нейтралитет того, что придет на смену стране, которую мы сегодня называем Украиной". По мнению эксперта, такие заявления не стоит делать публично, однако в частном порядке они могли бы убедить Россию начать диалог.
Президент России Владимир Путина неоднократно заявлял, что Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.