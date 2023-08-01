https://ria.ru/20230801/nasekomye-1887652297.html

Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых

Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых - РИА Новости, 01.08.2023

Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых

Неизвестные насекомые начали терроризировать жителей Ленинского городского округа, с жалобами на укусы существ, напоминающих скорпионов, обратились порядка 20... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:29

2023-08-01T17:29

2023-08-01T18:03

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неизвестные насекомые начали терроризировать жителей Ленинского городского округа, с жалобами на укусы существ, напоминающих скорпионов, обратились порядка 20 человек, сообщили в пресс-службе Видновской районной клинической больницы. "Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам", — рассказали в медучреждении.По данным ведомства, пациенты жаловались, что укушенное место болит, зудит, краснеет и опухает. Одна из местных жительниц призналась, что не придала значения укусу на ноге. Но область поражения увеличивалась, краснела и все больше зудела. Врачи рассказали, что этот случай не единичный и с такими же симптомами к ним уже обращались около 20 человек. "При укусе неизвестным насекомым чрезвычайно важно сразу обратиться за медицинской помощью", — отметил врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов. В ожидании врача необходимо обработать место укуса антисептиком, чтобы предотвратить инфицирование раны, а также наложить повязку из стерильного бинта, приложить лед или холодный компресс, чтобы предотвратить возможное распространение яда. Обязательно нужно много пить. Также могут помочь антигистаминные препараты, которые предотвратят развитие аллергической реакции, добавили в медицинском учреждении.

https://sn.ria.ru/20230718/klesch-1884883494.html

https://ria.ru/20230712/ukus-1883831072.html

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, московская область (подмосковье)