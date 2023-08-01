https://ria.ru/20230801/nasekomye-1887652297.html
Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых
Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых - РИА Новости, 01.08.2023
Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых
Неизвестные насекомые начали терроризировать жителей Ленинского городского округа, с жалобами на укусы существ, напоминающих скорпионов, обратились порядка 20... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:29
2023-08-01T17:29
2023-08-01T18:03
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неизвестные насекомые начали терроризировать жителей Ленинского городского округа, с жалобами на укусы существ, напоминающих скорпионов, обратились порядка 20 человек, сообщили в пресс-службе Видновской районной клинической больницы. "Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам", — рассказали в медучреждении.По данным ведомства, пациенты жаловались, что укушенное место болит, зудит, краснеет и опухает. Одна из местных жительниц призналась, что не придала значения укусу на ноге. Но область поражения увеличивалась, краснела и все больше зудела. Врачи рассказали, что этот случай не единичный и с такими же симптомами к ним уже обращались около 20 человек. "При укусе неизвестным насекомым чрезвычайно важно сразу обратиться за медицинской помощью", — отметил врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов. В ожидании врача необходимо обработать место укуса антисептиком, чтобы предотвратить инфицирование раны, а также наложить повязку из стерильного бинта, приложить лед или холодный компресс, чтобы предотвратить возможное распространение яда. Обязательно нужно много пить. Также могут помочь антигистаминные препараты, которые предотвратят развитие аллергической реакции, добавили в медицинском учреждении.
https://sn.ria.ru/20230718/klesch-1884883494.html
https://ria.ru/20230712/ukus-1883831072.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Как скорпионы. Жители Подмосковья пожаловались на укусы странных насекомых
В Подмосковье около 20 человек обратились к врачам из-за укусов неизвестных насекомых
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Неизвестные насекомые начали терроризировать жителей Ленинского городского округа, с жалобами на укусы существ, напоминающих скорпионов, обратились порядка 20 человек, сообщили в пресс-службе Видновской районной клинической больницы.
"Какое именно насекомое кусает жителей, определить сложно. По словам пострадавших, существо очень напоминает скорпиона, но светлого цвета и гораздо меньше по размерам", — рассказали в медучреждении.
В Роспотребнадзоре подсчитали обращения, вызванные укусами клещей
По данным ведомства, пациенты жаловались, что укушенное место болит, зудит, краснеет и опухает. Одна из местных жительниц призналась, что не придала значения укусу на ноге. Но область поражения увеличивалась, краснела и все больше зудела.
Врачи рассказали, что этот случай не единичный и с такими же симптомами к ним уже обращались около 20 человек.
"При укусе неизвестным насекомым чрезвычайно важно сразу обратиться за медицинской помощью", — отметил врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов
.
В ожидании врача необходимо обработать место укуса антисептиком, чтобы предотвратить инфицирование раны, а также наложить повязку из стерильного бинта, приложить лед или холодный компресс, чтобы предотвратить возможное распространение яда. Обязательно нужно много пить. Также могут помочь антигистаминные препараты, которые предотвратят развитие аллергической реакции, добавили в медицинском учреждении.
В Парке Горького опровергли данные об обмороке девочки после укуса белки