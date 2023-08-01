https://ria.ru/20230801/nagrada-1887623447.html

Три ямальские семьи удостоены государственных наград

Три ямальские семьи удостоены государственных наград - РИА Новости, 01.08.2023

Три ямальские семьи удостоены государственных наград

Три ямальские семьи получили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:32

2023-08-01T15:32

2023-08-01T15:32

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

надым

надымский район

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САЛЕХАРД, 1 авг - РИА Новости. Три ямальские семьи получили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сообщила пресс-служба правительства региона. "За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена "Родительская слава" удостоена семья Багдасарян из Надыма. Медалей ордена "Родительская слава" — семьи Пырысевых из Надымского района и Вокуевых из Приуралья", — говорится в сообщении. Сасун и Татьяна Багдасарян вырастили и воспитали девятерых детей. Старшие успешно работают как на Ямале, так и за его пределами. Средние получают профессии в Надымском колледже, младший сын учится в школе. В семье большое внимание уделяется дополнительному образованию. Дети играют на скрипке, фортепиано, аккордеоне, флейте, гитаре. Семья создала свой домашний оркестр. Виктор и Раиса Пырысевы в этом году отметили 20-летие семейной жизни. Вместе они воспитывают трех дочерей и сына. Оба супруга выросли в многодетных потомственных семьях коренных малочисленных народов севера и уделяют большое внимание сохранению традиций народа ханты, отмечает пресс-служба. Семья Вокуевых из села Катравож Приуральского района воспитывает шестерых детей — трех сыновей и трех дочерей. Оба супруга родились в многодетных семьях потомственных рыбаков, с детства прививают детям интерес и бережное отношение к традициям народов ханты и коми: знают и поют песни на родном языке, владеют мастерством изготовления традиционной национальной одежды. Сегодня в регионе проживает более 16 тысяч многодетных семей. Для них на Ямале предусмотрены серьезные меры поддержки. В регионе один из самых больших в России материнских капиталов — 500 тысяч рублей. Он выдается не только при рождении третьего, но и всех последующих детей, уточняют власти.

https://ria.ru/20230724/deti-1885999013.html

ямал

надым

надымский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, надым, надымский район