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В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов - РИА Новости, 01.08.2023
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Шоубиз
 
12:43 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/muzykanty-1887553803.html
В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов
В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов - РИА Новости, 01.08.2023
В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов
Певцы-иноагенты, участвующие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, уже не вернутся на родину в Россию из-за невостребованности. Такое мнение выразила... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:43
2023-08-01T12:43
шоубиз
елена драпеко
лайма вайкуле
латвия
россия
госдума рф
новости шоу-бизнеса
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Певцы-иноагенты, участвующие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, уже не вернутся на родину в Россию из-за невостребованности. Такое мнение выразила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. &quot;Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана… [В России] люди категорически не хотят их видеть. И это правильно&quot;, — сказала депутат в интервью порталу &quot;Абзац&quot;.По мнению Елены Драпеко, в чужой стране артисты тоже не добьются успеха, так как поют не на латышском языке. "А в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", – рассказала Драпеко.Относительно организатора фестиваля Лаймы Вайкуле Драпеко отозвалась также нелестно. "Она с удовольствием выступала [в России], зарабатывала деньги и принимала аплодисменты. Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе", – подытожила депутат.Музыкальный фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на свое мероприятие украинских и латвийских артистов, сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, а также иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*.Также на "Рандеву" в качестве гостей присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20230726/vaykule-1886452880.html
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Шоубиз, Елена Драпеко, Лайма Вайкуле, Латвия, Россия, Госдума РФ, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, звезды, Знаменитости, знаменитость
В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов

В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле сбежавших из России артистов

© Фото : @laima_vaikule_officialЛайма Вайкуле
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : @laima_vaikule_official
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Певцы-иноагенты, участвующие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, уже не вернутся на родину в Россию из-за невостребованности. Такое мнение выразила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
«

"Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана… [В России] люди категорически не хотят их видеть. И это правильно", — сказала депутат в интервью порталу "Абзац".

По мнению Елены Драпеко, в чужой стране артисты тоже не добьются успеха, так как поют не на латышском языке.
«
"А в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", – рассказала Драпеко.
Относительно организатора фестиваля Лаймы Вайкуле Драпеко отозвалась также нелестно.
«
"Она с удовольствием выступала [в России], зарабатывала деньги и принимала аплодисменты. Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе", – подытожила депутат.
Музыкальный фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на свое мероприятие украинских и латвийских артистов, сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, а также иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*.
Также на "Рандеву" в качестве гостей присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Лайма Вайкуле и Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Вайкуле встретилась с Галкиным* в Юрмале
26 июля, 18:05
 
ШоубизЕлена ДрапекоЛайма ВайкулеЛатвияРоссияГосдума РФНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесзвездыЗнаменитостизнаменитость
 
 
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