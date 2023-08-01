https://ria.ru/20230801/muzykanty-1887553803.html

В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов

В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов - РИА Новости, 01.08.2023

В Госдуме раскритиковали выступавших на фестивале Вайкуле артистов

Певцы-иноагенты, участвующие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, уже не вернутся на родину в Россию из-за невостребованности. Такое мнение выразила... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:43

2023-08-01T12:43

2023-08-01T12:43

шоубиз

елена драпеко

лайма вайкуле

латвия

россия

госдума рф

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805385004_0:254:640:614_1920x0_80_0_0_b4bcfaf48ad5ec0c189f30cd9610ce7c.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Певцы-иноагенты, участвующие в музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в Латвии, уже не вернутся на родину в Россию из-за невостребованности. Такое мнение выразила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. "Они выбрали сторону. Мы их вычеркиваем. Им дорога сюда заказана… [В России] люди категорически не хотят их видеть. И это правильно", — сказала депутат в интервью порталу "Абзац".По мнению Елены Драпеко, в чужой стране артисты тоже не добьются успеха, так как поют не на латышском языке. "А в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском", – рассказала Драпеко.Относительно организатора фестиваля Лаймы Вайкуле Драпеко отозвалась также нелестно. "Она с удовольствием выступала [в России], зарабатывала деньги и принимала аплодисменты. Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе", – подытожила депутат.Музыкальный фестиваль "Рандеву" прошел в Юрмале в конце июля. Вайкуле пригласила на свое мероприятие украинских и латвийских артистов, сбежавшую из России после начала спецоперации Веру Брежневу, а также иноагентов Марию Максакову* и Андрея Макаревича*.Также на "Рандеву" в качестве гостей присутствовали Алла Пугачева и Максим Галкин*. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230726/vaykule-1886452880.html

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

елена драпеко, лайма вайкуле, латвия, россия, госдума рф, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, знаменитость