https://ria.ru/20230801/moskva-1887528650.html

В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта

В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта - РИА Новости, 01.08.2023

В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта

Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:14

2023-08-01T10:14

2023-08-01T10:14

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца (ТТК), включая дублеры. Работы проводили в ночное время с частичными ограничениями, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего обновили более 84 тысяч квадратных метров асфальта. "Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может сказаться на безопасности дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз асфальт в этом месте меняли в 2018 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" наносят дорожную разметку. "В этом году отремонтируем еще нескольких участков Ленинградского проспекта – от ТТК до Волоколамского тоннеля, дублер от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230729/energopodstantsiya-1887040257.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги