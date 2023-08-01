https://ria.ru/20230801/moskva-1887528650.html
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта - РИА Новости, 01.08.2023
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта
Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:14
2023-08-01T10:14
2023-08-01T10:14
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца (ТТК), включая дублеры. Работы проводили в ночное время с частичными ограничениями, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего обновили более 84 тысяч квадратных метров асфальта. "Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может сказаться на безопасности дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз асфальт в этом месте меняли в 2018 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" наносят дорожную разметку. "В этом году отремонтируем еще нескольких участков Ленинградского проспекта – от ТТК до Волоколамского тоннеля, дублер от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230729/energopodstantsiya-1887040257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта
В Москве заменили асфальт на участке от Белорусского путепровода до ТТК
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца (ТТК), включая дублеры. Работы проводили в ночное время с частичными ограничениями, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего обновили более 84 тысяч квадратных метров асфальта.
"Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может сказаться на безопасности дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз асфальт в этом месте меняли в 2018 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас специалисты ГБУ "Автомобильные дороги
" наносят дорожную разметку.
"В этом году отремонтируем еще нескольких участков Ленинградского проспекта – от ТТК до Волоколамского тоннеля, дублер от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова", - дополняется в сообщении.
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