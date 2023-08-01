Рейтинг@Mail.ru
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:14 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/moskva-1887528650.html
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта - РИА Новости, 01.08.2023
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта
Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:14
2023-08-01T10:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817041397_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_0b7e2c479ce3327accd01c944ef0791f.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца (ТТК), включая дублеры. Работы проводили в ночное время с частичными ограничениями, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего обновили более 84 тысяч квадратных метров асфальта. "Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может сказаться на безопасности дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз асфальт в этом месте меняли в 2018 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что сейчас специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" наносят дорожную разметку. "В этом году отремонтируем еще нескольких участков Ленинградского проспекта – от ТТК до Волоколамского тоннеля, дублер от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230729/energopodstantsiya-1887040257.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817041397_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_33afb7396e1294e05e7e059cb26ddd32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы, автомобильные дороги
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Автомобильные дороги
В Москве заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта

В Москве заменили асфальт на участке от Белорусского путепровода до ТТК

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыОбновление асфальтового покрытия в Москве
Обновление асфальтового покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Обновление асфальтового покрытия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Специалисты заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Заменили асфальт на участке Ленинградского проспекта от Белорусского путепровода до Третьего транспортного кольца (ТТК), включая дублеры. Работы проводили в ночное время с частичными ограничениями, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего обновили более 84 тысяч квадратных метров асфальта.
"Ремонт был необходим из-за образования колейности, которая может сказаться на безопасности дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна: последний раз асфальт в этом месте меняли в 2018 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" наносят дорожную разметку.
"В этом году отремонтируем еще нескольких участков Ленинградского проспекта – от ТТК до Волоколамского тоннеля, дублер от дома 71а до улицы Маршала Шапошникова", - дополняется в сообщении.
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
В Москве выполнили более 50 процентов работ по ремонту энергоподстанций
29 июля, 11:20
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала