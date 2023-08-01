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В России создадут первый автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС - РИА Новости, 01.08.2023
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02:50 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/modul-1887496409.html
В России создадут первый автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС
В России создадут первый автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС - РИА Новости, 01.08.2023
В России создадут первый автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственное... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:50
2023-08-01T02:50
внии гочс
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственное объединение "Элтехмаш" приступили к разработке не имеющего аналогов в стране автономного энергетического модуля, способного обеспечить при чрезвычайной ситуации пункты временного размещения (ПВР) населения теплом, горячей водой и электричеством. &quot;Эксперты ВНИИ ГОЧС совместно с научно-производственным объединением &quot;Элтехмаш&quot; разрабатывают установку, которая в перспективе станет незаменимой при использовании в пунктах временного размещения населения, а также для жизнеобеспечения пунктов управления и пунктов размещения сил РСЧС и ГО в условиях чрезвычайных ситуаций&quot;, - говорится в сообщении на сайте института.Отмечается, что создаваемый автономный модуль сможет не только обогревать помещения, но и обеспечивать их горячей водой, паром и электроэнергией. Установка, кроме того, может применяться для обогрева зданий и сооружений при аварийных отключениях теплоснабжения, а также их просушки после подтопления. Уже сформированы технические условия, изготовлен действующий макет модуля. Он может управляться со специальной панели в передней части, возможно и дистанционное управление. ВНИИ ГОЧС напоминает, что в настоящее время для решения этих задач используются различные технические средства: дизельные генераторы разной мощности, электрические, газовые и твердотопливные обогреватели, водяные котлы и мобильные кондиционеры. Разработчики подчеркивают, что модуль способен работать на всех видах жидкого топлива – дизельном, керосине, а также отработанном масле. Установка может обогреть до комфортной температуры пневмокаркасный модуль, в котором могут одновременно находиться до 30 человек. При работе модуля гарантирована подача до 400 литров горячей воды в час, а также до 4 кВт электрической энергии. Наличие фильтровальной системы позволяет использовать воду практически из любого источника: открытого водоема, пожарных и хозяйственных гидрантов, поливомоечных машин, а также из талого снега при помощи специальной снегоплавильной установки. "Уникальность разработки в том, что аналогов на сегодняшний день не существует. При создании этого технического средства используются только отечественные технологии и комплектующие. Уверены, что установка будет востребована для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения, а также сил РСЧС и гражданской обороны в районах размещения и проведения аварийно-спасательных работ", - резюмирует заместитель начальника института Игорь Сосунов.
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внии гочс, россия
ВНИИ ГОЧС, Россия
В России создадут первый автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС

Ученые ВНИИ ГОЧС создадут первый в России автономный энергетический модуль для ПВР при ЧС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственное объединение "Элтехмаш" приступили к разработке не имеющего аналогов в стране автономного энергетического модуля, способного обеспечить при чрезвычайной ситуации пункты временного размещения (ПВР) населения теплом, горячей водой и электричеством.
«

"Эксперты ВНИИ ГОЧС совместно с научно-производственным объединением "Элтехмаш" разрабатывают установку, которая в перспективе станет незаменимой при использовании в пунктах временного размещения населения, а также для жизнеобеспечения пунктов управления и пунктов размещения сил РСЧС и ГО в условиях чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении на сайте института.

Отмечается, что создаваемый автономный модуль сможет не только обогревать помещения, но и обеспечивать их горячей водой, паром и электроэнергией. Установка, кроме того, может применяться для обогрева зданий и сооружений при аварийных отключениях теплоснабжения, а также их просушки после подтопления. Уже сформированы технические условия, изготовлен действующий макет модуля. Он может управляться со специальной панели в передней части, возможно и дистанционное управление.
ВНИИ ГОЧС напоминает, что в настоящее время для решения этих задач используются различные технические средства: дизельные генераторы разной мощности, электрические, газовые и твердотопливные обогреватели, водяные котлы и мобильные кондиционеры.
Разработчики подчеркивают, что модуль способен работать на всех видах жидкого топлива – дизельном, керосине, а также отработанном масле. Установка может обогреть до комфортной температуры пневмокаркасный модуль, в котором могут одновременно находиться до 30 человек. При работе модуля гарантирована подача до 400 литров горячей воды в час, а также до 4 кВт электрической энергии. Наличие фильтровальной системы позволяет использовать воду практически из любого источника: открытого водоема, пожарных и хозяйственных гидрантов, поливомоечных машин, а также из талого снега при помощи специальной снегоплавильной установки.
"Уникальность разработки в том, что аналогов на сегодняшний день не существует. При создании этого технического средства используются только отечественные технологии и комплектующие. Уверены, что установка будет востребована для обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения, а также сил РСЧС и гражданской обороны в районах размещения и проведения аварийно-спасательных работ", - резюмирует заместитель начальника института Игорь Сосунов.
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