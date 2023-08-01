https://ria.ru/20230801/mladenets-1887534932.html
В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца
В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца - РИА Новости, 01.08.2023
В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца
Три женщины, пытавшиеся продать младенца за 65 тысяч рублей в Москве, предстанут перед судом, говорится в сообщении старшего помощника руководителя столичного... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T10:53
2023-08-01T10:53
2023-08-01T10:54
москва
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три женщины, пытавшиеся продать младенца за 65 тысяч рублей в Москве, предстанут перед судом, говорится в сообщении старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - написала она. Ранее сообщалось, что обвиняемые в одном из торговых центров на севере Москвы попытались продать девочку 2023 года рождения, получив 65 тысяч рублей. Подчеркивается, что сразу же после составления расписок о получении денег и передачи ребенка фигурантки были задержаны правоохранителями. Отмечается, что на допросе женщины признали свою вину, они были арестованы.
https://ria.ru/20230707/rebenok-1882791217.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца
В Москве будут судить троих женщин, пытавшихся продать младенца за 65 тысяч рублей
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Три женщины, пытавшиеся продать младенца за 65 тысяч рублей в Москве, предстанут перед судом, говорится в сообщении
старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - написала она.
Ранее сообщалось, что обвиняемые в одном из торговых центров на севере Москвы попытались продать девочку 2023 года рождения, получив 65 тысяч рублей. Подчеркивается, что сразу же после составления расписок о получении денег и передачи ребенка фигурантки были задержаны правоохранителями.
Отмечается, что на допросе женщины признали свою вину, они были арестованы.
Ребенка, которого мать хотела продать в Екатеринбурге, увезли к родным