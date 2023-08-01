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В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца

В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца - РИА Новости, 01.08.2023

В Москве будут судить женщин, пытавшихся продать младенца

Три женщины, пытавшиеся продать младенца за 65 тысяч рублей в Москве, предстанут перед судом, говорится в сообщении старшего помощника руководителя столичного... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:53

2023-08-01T10:53

2023-08-01T10:54

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россия

происшествия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три женщины, пытавшиеся продать младенца за 65 тысяч рублей в Москве, предстанут перед судом, говорится в сообщении старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой. "Завершено расследование уголовного дела в отношении трех женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - написала она. Ранее сообщалось, что обвиняемые в одном из торговых центров на севере Москвы попытались продать девочку 2023 года рождения, получив 65 тысяч рублей. Подчеркивается, что сразу же после составления расписок о получении денег и передачи ребенка фигурантки были задержаны правоохранителями. Отмечается, что на допросе женщины признали свою вину, они были арестованы.

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Екатерина Зайцева

москва, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)