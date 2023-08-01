https://ria.ru/20230801/miroshnichenko-1887646634.html

В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко

В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 01.08.2023

В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T16:51

2023-08-01T16:51

2023-08-01T21:24

москва

ирина мирошниченко

культура

культура

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что 81-летняя артистка находится в клинике под постоянным наблюдением врачей."Лежит в реанимации, состояние тяжелое", — уточнил собеседник агентства.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня — 2".

https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, ирина мирошниченко, культура