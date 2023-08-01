https://ria.ru/20230801/miroshnichenko-1887646634.html
В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко
В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко - РИА Новости, 01.08.2023
В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко
Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:51
2023-08-01T16:51
2023-08-01T21:24
москва
ирина мирошниченко
культура
культура
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили РИА Новости в медучреждении.Ранее в пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что 81-летняя артистка находится в клинике под постоянным наблюдением врачей."Лежит в реанимации, состояние тяжелое", — уточнил собеседник агентства.Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня — 2".
https://ria.ru/20220724/miroshnichenko-1804225618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ирина мирошниченко, культура
Москва, Ирина Мирошниченко, Культура, Культура
В больнице рассказали о состоянии актрисы Ирины Мирошниченко
Актриса Ирина Мирошниченко находится в реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в реанимации в одной из больниц Москвы, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, сообщили РИА Новости в медучреждении.
Ранее в пресс-службе театра РИА Новости рассказали, что 81-летняя артистка находится в клинике под постоянным наблюдением врачей.
"Лежит в реанимации, состояние тяжелое", — уточнил собеседник агентства.
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле
. Она известна по ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня — 2".
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