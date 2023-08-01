https://ria.ru/20230801/mid-1887529227.html

Зеленский компрометирует США терактами, заявили в МИД России

Зеленский компрометирует США терактами, заявили в МИД России - РИА Новости, 01.08.2023

Зеленский компрометирует США терактами, заявили в МИД России

Владимир Зеленский компрометирует США, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры, шантажирует Белый дом на предмет еще большей... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T10:20

2023-08-01T10:20

2023-08-01T10:39

сша

россия

украина

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский компрометирует США, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры, шантажирует Белый дом на предмет еще большей "помощи", написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Минобороны России в ночь на вторник сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье, два уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в "Москва-сити". Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет."Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна-спонсор терроризма". Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей "помощи"", - написала она в своем Telegram-канале."А вот зачем это Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период? Тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический", - добавила Захарова.В воскресенье Собянин сообщал, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях в "Москва-сити", жертв и пострадавших нет. Минобороны России заявляло, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один сбила ПВО, два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории "Москва-сити".

https://ria.ru/20230731/vodokanal-1887318164.html

https://ria.ru/20230801/bespilotniki-1887529884.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, украина, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)