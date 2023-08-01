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Красноярский край поможет открыть два МФЦ в Свердловске в ЛНР
Красноярский край поможет открыть два МФЦ в Свердловске в ЛНР - РИА Новости, 01.08.2023
Красноярский край поможет открыть два МФЦ в Свердловске в ЛНР
Красноярский край поможет городу Свердловску Луганской Народной Республики открыть два многофункциональных центра, сообщает пресс-служба министерства социальной РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:35
2023-08-01T13:35
2023-08-01T13:35
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красноярский край
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свердловск
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КРАСНОЯРСК, 1 авг - РИА Новости. Красноярский край поможет городу Свердловску Луганской Народной Республики открыть два многофункциональных центра, сообщает пресс-служба министерства социальной политики Красноярского края. Помощь в восстановлении инфраструктуры Свердловска Красноярский край оказывает в рамках подписанного соглашения. "Первая партия оборудования уже доставлена. В составе компьютеры, моноблоки, ноутбуки, многофункциональные устройства, телефоны, камеры видеонаблюдения, информационные экраны и стенды, указатели и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что оборудование соответствует единому визуальному стилю, в котором оформлены многофункциональные центры по всей стране. Планируется, что до конца лета новые учреждения распахнут свои двери для жителей луганского Свердловска.
https://ria.ru/20230712/donbass-1883750764.html
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красноярский край, луганская народная республика, свердловск
Надежные люди, Красноярский край, Луганская Народная Республика, Свердловск
Красноярский край поможет открыть два МФЦ в Свердловске в ЛНР
Красноярский край поможет открыть два многофункциональных центра в Свердловске в ЛНР