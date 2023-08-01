https://ria.ru/20230801/megamarket-1887655263.html
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг - РИА Новости, 01.08.2023
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг
Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:43
2023-08-01T17:43
2023-08-01T17:43
общество
технологии
сбермегамаркет
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости. Так, изменения коснулись как мобильного приложения онлайн-площадки, так и сайта, в том числе его ссылки. "Мы постоянно растём, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было ещё удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс. Мы решили привнести в "Мегамаркет" новую айдентику, обновив цветовое решение маркетплейса. Мы считаем, что этот шаг привлечет внимание новых пользователей и привнесет новые возможности для увеличения продаж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании для продавцов. При этом там уточняется, что условия работы с сервисом не изменятся. В пресс-службе маркетплейса РИА Новости также сообщили, что визуальные изменения связаны с актуальными задачами роста и развития компании и касаются только айдентики и визуального языка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, сбермегамаркет
Общество, Технологии, СберМегаМаркет
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг
Интернет-платформа "СберМегаМаркет" сменила название на "Мегамаркет"
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости.
Так, изменения коснулись как мобильного приложения онлайн-площадки, так и сайта, в том числе его ссылки.
"Мы постоянно растём, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было ещё удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс. Мы решили привнести в "Мегамаркет" новую айдентику, обновив цветовое решение маркетплейса. Мы считаем, что этот шаг привлечет внимание новых пользователей и привнесет новые возможности для увеличения продаж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании для продавцов. При этом там уточняется, что условия работы с сервисом не изменятся.
В пресс-службе маркетплейса РИА Новости также сообщили, что визуальные изменения связаны с актуальными задачами роста и развития компании и касаются только айдентики и визуального языка.
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