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"СберМегаМаркет" провел ребрендинг - РИА Новости, 01.08.2023
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17:43 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/megamarket-1887655263.html
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг - РИА Новости, 01.08.2023
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг
Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:43
2023-08-01T17:43
общество
технологии
сбермегамаркет
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости. Так, изменения коснулись как мобильного приложения онлайн-площадки, так и сайта, в том числе его ссылки. "Мы постоянно растём, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было ещё удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс. Мы решили привнести в "Мегамаркет" новую айдентику, обновив цветовое решение маркетплейса. Мы считаем, что этот шаг привлечет внимание новых пользователей и привнесет новые возможности для увеличения продаж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании для продавцов. При этом там уточняется, что условия работы с сервисом не изменятся. В пресс-службе маркетплейса РИА Новости также сообщили, что визуальные изменения связаны с актуальными задачами роста и развития компании и касаются только айдентики и визуального языка.
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РИА Новости
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общество, технологии, сбермегамаркет
Общество, Технологии, СберМегаМаркет
"СберМегаМаркет" провел ребрендинг

Интернет-платформа "СберМегаМаркет" сменила название на "Мегамаркет"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСборщик заказов "Сбер маркет" собирает заказ в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Сборщик заказов Сбер маркет собирает заказ в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сборщик заказов "Сбер маркет" собирает заказ в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости.
Так, изменения коснулись как мобильного приложения онлайн-площадки, так и сайта, в том числе его ссылки.
"Мы постоянно растём, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было ещё удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс. Мы решили привнести в "Мегамаркет" новую айдентику, обновив цветовое решение маркетплейса. Мы считаем, что этот шаг привлечет внимание новых пользователей и привнесет новые возможности для увеличения продаж", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании для продавцов. При этом там уточняется, что условия работы с сервисом не изменятся.
В пресс-службе маркетплейса РИА Новости также сообщили, что визуальные изменения связаны с актуальными задачами роста и развития компании и касаются только айдентики и визуального языка.
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ОбществоТехнологииСберМегаМаркет
 
 
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