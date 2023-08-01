https://ria.ru/20230801/meduzy-1887510107.html

В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз

В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз - РИА Новости, 01.08.2023

В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз

Тринадцать человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:31

2023-08-01T07:31

2023-08-01T07:31

приморский край

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Тринадцать человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава региона. "На данный момент в больнице находится 13 человек после укуса медуз. Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы - болевой суставной синдром и кашель. Получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписываться из стационара", - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.Эти пациенты обратились за помощью врачей после купания в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная, расположенной в пригороде Владивостока на берегу Амурского залива. По наблюдениям медиков, для жаркого лета такое число пострадавших - норма, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886290992.html

приморский край

русский (остров)

владивосток

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приморский край, русский (остров), владивосток, происшествия