Рейтинг@Mail.ru
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/meduzy-1887510107.html
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз - РИА Новости, 01.08.2023
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз
Тринадцать человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:31
2023-08-01T07:31
приморский край
русский (остров)
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Тринадцать человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава региона. "На данный момент в больнице находится 13 человек после укуса медуз. Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы - болевой суставной синдром и кашель. Получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписываться из стационара", - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.Эти пациенты обратились за помощью врачей после купания в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная, расположенной в пригороде Владивостока на берегу Амурского залива. По наблюдениям медиков, для жаркого лета такое число пострадавших - норма, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230726/otravlenie-1886290992.html
приморский край
русский (остров)
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, русский (остров), владивосток, происшествия
Приморский край, Русский (остров), Владивосток, Происшествия
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз

В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз во время купания

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Тринадцать человек за три дня попали в больницу после купания в Приморском крае из-за укусов медуз, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава региона.
"На данный момент в больнице находится 13 человек после укуса медуз. Возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы - болевой суставной синдром и кашель. Получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписываться из стационара", - рассказали в пресс-службе краевого минздрава.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Приморье четыре ребенка попали в больницу с признаками отравления горючим
26 июля, 06:04
Эти пациенты обратились за помощью врачей после купания в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная, расположенной в пригороде Владивостока на берегу Амурского залива. По наблюдениям медиков, для жаркого лета такое число пострадавших - норма, добавили в пресс-службе.
 
Приморский крайРусский (остров)ВладивостокПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала