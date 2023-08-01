https://ria.ru/20230801/mars-1887680843.html

СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс

СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс - РИА Новости, 01.08.2023

СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T20:02

2023-08-01T20:02

2023-08-01T20:02

наука

монголия

марс

илон маск

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802178525_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_591b608598a5cf15039a8e26027cbe92.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби специальных учебных центров для отправки людей на Марс, пишет газета Wall Street Journal. "Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", - передает издание. Отмечается, что создание подобного центра представляется эффективным, поскольку местность пустыни Гоби, охватывающей южную часть Монголии, достаточно схожа с поверхностью Марса. Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Ранее Оюун-Эрдэнэ провёл другую встречу с Маском, в ходе которой они обсудили перспективы сотрудничества, в частности, готовность способствовать открытию филиала Tesla в Монголии с помощью благоприятной налоговой и правовой среды в стране. Также премьер Монголии обратился к Маску с просьбой начать проведение исследований по совместному использованию меди и редкоземельных элементов, являющихся основным сырьем для производства продукции компании Tesla.

https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html

монголия

марс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, марс, илон маск, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ