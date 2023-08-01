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СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс - РИА Новости, 01.08.2023
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Наука
 
20:02 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/mars-1887680843.html
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:02
2023-08-01T20:02
наука
монголия
марс
илон маск
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби специальных учебных центров для отправки людей на Марс, пишет газета Wall Street Journal. "Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", - передает издание. Отмечается, что создание подобного центра представляется эффективным, поскольку местность пустыни Гоби, охватывающей южную часть Монголии, достаточно схожа с поверхностью Марса. Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Ранее Оюун-Эрдэнэ провёл другую встречу с Маском, в ходе которой они обсудили перспективы сотрудничества, в частности, готовность способствовать открытию филиала Tesla в Монголии с помощью благоприятной налоговой и правовой среды в стране. Также премьер Монголии обратился к Маску с просьбой начать проведение исследований по совместному использованию меди и редкоземельных элементов, являющихся основным сырьем для производства продукции компании Tesla.
https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html
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монголия, марс, илон маск, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
Наука, Монголия, Марс, Илон Маск, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс

WSJ: премьер Монголии обсудил с Маском создание в Гоби центров для отправки людей на Марс

© NASA / JPL-CaltechМарс
Марс
© NASA / JPL-Caltech
Марс. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби специальных учебных центров для отправки людей на Марс, пишет газета Wall Street Journal.
"Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", - передает издание.
Отмечается, что создание подобного центра представляется эффективным, поскольку местность пустыни Гоби, охватывающей южную часть Монголии, достаточно схожа с поверхностью Марса.
Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса.
Ранее Оюун-Эрдэнэ провёл другую встречу с Маском, в ходе которой они обсудили перспективы сотрудничества, в частности, готовность способствовать открытию филиала Tesla в Монголии с помощью благоприятной налоговой и правовой среды в стране. Также премьер Монголии обратился к Маску с просьбой начать проведение исследований по совместному использованию меди и редкоземельных элементов, являющихся основным сырьем для производства продукции компании Tesla.
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НаукаМонголияМарсИлон МаскЛувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
 
 
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