https://ria.ru/20230801/mars-1887680843.html
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс - РИА Новости, 01.08.2023
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T20:02
2023-08-01T20:02
2023-08-01T20:02
наука
монголия
марс
илон маск
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802178525_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_591b608598a5cf15039a8e26027cbe92.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и американский предприниматель Илон Маск обсуждали возможность создания в монгольской части пустыни Гоби специальных учебных центров для отправки людей на Марс, пишет газета Wall Street Journal. "Оюун-Эрдэнэ сообщил, что они с Маском, который давно мечтает отправить человека на Марс, недавно обсуждали возможность создания учебных центров в Монголии", - передает издание. Отмечается, что создание подобного центра представляется эффективным, поскольку местность пустыни Гоби, охватывающей южную часть Монголии, достаточно схожа с поверхностью Марса. Маск неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Ранее Оюун-Эрдэнэ провёл другую встречу с Маском, в ходе которой они обсудили перспективы сотрудничества, в частности, готовность способствовать открытию филиала Tesla в Монголии с помощью благоприятной налоговой и правовой среды в стране. Также премьер Монголии обратился к Маску с просьбой начать проведение исследований по совместному использованию меди и редкоземельных элементов, являющихся основным сырьем для производства продукции компании Tesla.
https://ria.ru/20230713/mars-1884073320.html
монголия
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802178525_625:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_439575aed16f3bc4505d497e691f3242.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, марс, илон маск, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
Наука, Монголия, Марс, Илон Маск, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
СМИ: Маск обсудил создание в Монголии центров для отправки людей на Марс
WSJ: премьер Монголии обсудил с Маском создание в Гоби центров для отправки людей на Марс