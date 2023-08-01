https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах - РИА Новости, 01.08.2023
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах
В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:20
2023-08-01T13:20
2023-08-01T14:38
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887596935_3:0:1397:784_1920x0_80_0_0_612f6bda81c58f21d630464bc7a4309c.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости.На записи виден поднимающийся густой черный дым.По информации пресс-службы МЧС, в Котельническом проезде горят три ангара предприятия по производству резиновых шин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html
люберцы
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887596935_178:0:1223:784_1920x0_80_0_0_5500a7131851e9fd6a4a2c9c47b1e6ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах
Появились кадры крупного пожара на строительной базе в Люберцах