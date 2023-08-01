https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html

В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах

В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах - РИА Новости, 01.08.2023

В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах

В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:20

2023-08-01T13:20

2023-08-01T14:38

происшествия

люберцы

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости.На записи виден поднимающийся густой черный дым.По информации пресс-службы МЧС, в Котельническом проезде горят три ангара предприятия по производству резиновых шин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20230419/pozhary-1866340865.html

люберцы

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)