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В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах - РИА Новости, 01.08.2023
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13:20 01.08.2023 (обновлено: 14:38 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/lyubertsy-1887587175.html
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах - РИА Новости, 01.08.2023
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах
В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:20
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происшествия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости.На записи виден поднимающийся густой черный дым.По информации пресс-службы МЧС, в Котельническом проезде горят три ангара предприятия по производству резиновых шин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сети появилось видео крупного пожара в Люберцах

Появились кадры крупного пожара на строительной базе в Люберцах

© МЧС РоссииТушение пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах. 1 августа 2023
Тушение пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах. 1 августа 2023
© МЧС России
Тушение пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах. 1 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео пожара на строительной базе в подмосковных Люберцах, кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
На записи виден поднимающийся густой черный дым.
По информации пресс-службы МЧС, в Котельническом проезде горят три ангара предприятия по производству резиновых шин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.
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ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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