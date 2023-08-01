https://ria.ru/20230801/lvov-1887602613.html

Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса

Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса - РИА Новости, 01.08.2023

Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса

Суд во Львове призвал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского исполнителя Григория Лепса в центре города,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:14

2023-08-01T14:14

2023-08-01T14:24

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львов

украина

григорий лепс

виктор цой

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд во Львове призвал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского исполнителя Григория Лепса в центре города, сообщило украинское издание Zaxid.net. "Галицкий районный суд наказал за мелкое хулиганство Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя в центре Львова. Суд признал парня виновным по статье 173 и назначил штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара)", - сообщило издание. Издание утверждает, что 7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский сделал замечание водителю и пассажирам Range Rover, которые громко слушали Лепса. Журналист начал снимать разговор на телефон, у мужчин завязался конфликт. Гурский утверждал, что молодой человек в машине пытался выбить телефон у него из рук и ударить его по лицу. Ранее украинский суд признал молодого человека, который исполнял песни Виктора Цоя во Львове, виновным в мелком хулиганстве. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230724/lvov-1885891344.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, львов, украина, григорий лепс, виктор цой, россия