Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса
Суд во Львове оштрафовал за мелкое хулиганство мужчину, слушавшего Лепса в центре города
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд во Львове призвал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского исполнителя Григория Лепса в центре города, сообщило украинское издание Zaxid.net.
"Галицкий районный суд наказал за мелкое хулиганство Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя в центре Львова. Суд признал парня виновным по статье 173 и назначил штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара)", - сообщило издание.
Издание утверждает, что 7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский сделал замечание водителю и пассажирам Range Rover, которые громко слушали Лепса. Журналист начал снимать разговор на телефон, у мужчин завязался конфликт. Гурский утверждал, что молодой человек в машине пытался выбить телефон у него из рук и ударить его по лицу.
Ранее украинский суд признал молодого человека, который исполнял песни Виктора Цоя во Львове, виновным в мелком хулиганстве.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.