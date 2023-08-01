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Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса - РИА Новости, 01.08.2023
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14:14 01.08.2023 (обновлено: 14:24 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/lvov-1887602613.html
Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса
Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса - РИА Новости, 01.08.2023
Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса
Суд во Львове призвал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского исполнителя Григория Лепса в центре города,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:14
2023-08-01T14:24
в мире
львов
украина
григорий лепс
виктор цой
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд во Львове призвал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского исполнителя Григория Лепса в центре города, сообщило украинское издание Zaxid.net. "Галицкий районный суд наказал за мелкое хулиганство Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя в центре Львова. Суд признал парня виновным по статье 173 и назначил штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара)", - сообщило издание. Издание утверждает, что 7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский сделал замечание водителю и пассажирам Range Rover, которые громко слушали Лепса. Журналист начал снимать разговор на телефон, у мужчин завязался конфликт. Гурский утверждал, что молодой человек в машине пытался выбить телефон у него из рук и ударить его по лицу. Ранее украинский суд признал молодого человека, который исполнял песни Виктора Цоя во Львове, виновным в мелком хулиганстве. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Екатерина Зайцева
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в мире, львов, украина, григорий лепс, виктор цой, россия
В мире, Львов, Украина, Григорий Лепс, Виктор Цой, Россия
Во Львове мужчину оштрафовали за прослушивание песни Лепса

Суд во Львове оштрафовал за мелкое хулиганство мужчину, слушавшего Лепса в центре города

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Суд во Львове призвал виновным в мелком хулиганстве молодого человека, который громко слушал песню российского исполнителя Григория Лепса в центре города, сообщило украинское издание Zaxid.net.
"Галицкий районный суд наказал за мелкое хулиганство Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями в машине громко слушал песни российского исполнителя в центре Львова. Суд признал парня виновным по статье 173 и назначил штраф в размере 51 гривны (около 1,3 доллара)", - сообщило издание.
Издание утверждает, что 7 мая в центре Львова журналист Роман Гурский сделал замечание водителю и пассажирам Range Rover, которые громко слушали Лепса. Журналист начал снимать разговор на телефон, у мужчин завязался конфликт. Гурский утверждал, что молодой человек в машине пытался выбить телефон у него из рук и ударить его по лицу.
Ранее украинский суд признал молодого человека, который исполнял песни Виктора Цоя во Львове, виновным в мелком хулиганстве.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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