https://ria.ru/20230801/lnr-1887588262.html

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 01.08.2023

Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

На купянском направлении российские войска продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T13:23

2023-08-01T13:23

2023-08-01T13:23

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери противника составили до 120 человек, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Кроме того, в лесном массиве "лес Попов" Сватовского района Луганской народной республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в военном ведомстве.В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф