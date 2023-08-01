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Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/lnr-1887588262.html
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении - РИА Новости, 01.08.2023
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении
На купянском направлении российские войска продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T13:23
2023-08-01T13:23
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери противника составили до 120 человек, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным Минобороны, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР."Кроме того, в лесном массиве "лес Попов" Сватовского района Луганской народной республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в военном ведомстве.В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, добавили в Минобороны.
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные улучшили позиции на Купянском направлении

Минобороны: ВС России улучшили позиции в районе Куземовки на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийская БМП-3 в зоне спецоперации
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российская БМП-3 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На купянском направлении российские войска продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции, отразив две атаки украинских десантников, потери противника составили до 120 человек, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск продолжали вести наступление и занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - говорится в сводке министерства.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Вчера, 00:22
По данным Минобороны, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии нанесено поражение восьми скоплениям живой силы и техники украинских войск в районах населенных пунктов Новомлынск, Тимковка, Кисловка, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
«
"Кроме того, в лесном массиве "лес Попов" Сватовского района Луганской народной республики успешно отражены две атаки подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - сообщили в военном ведомстве.
В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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