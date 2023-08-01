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Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками - РИА Новости, 01.08.2023
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17:29 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками - РИА Новости, 01.08.2023
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:29
2023-08-01T17:29
общество
яна лантратова
госдума рф
сергей кравцов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", следует из соответствующего письма (в распоряжении РИА Новости). Ранее во вторник пресс-служба управления СК РФ в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. "В связи с этим считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", - написала в обращении Лантратова. Она также предложила привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления охрану с шестым разрядом квалификации, а также провести дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев. По словам Лантратовой, педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей, что свидетельствует о необходимости пересмотра системы обеспечения безопасности в детских лагерях. Депутат также обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять данную ситуацию на личный контроль, поручить проведение проверки изложенных в СМИ фактов и обстоятельств и дать правовую оценку действиям сотрудников и руководства детского лагеря "Счастливое детство" (соответствующие письма также имеются в распоряжении РИА Новости).
https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html
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общество, яна лантратова, госдума рф, сергей кравцов
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Сергей Кравцов
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками

Депутат Госдумы Лантратова предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДетский лагерь
Детский лагерь - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Детский лагерь. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", следует из соответствующего письма (в распоряжении РИА Новости).
Ранее во вторник пресс-служба управления СК РФ в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе.
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"В связи с этим считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", - написала в обращении Лантратова.
Она также предложила привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления охрану с шестым разрядом квалификации, а также провести дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев.
По словам Лантратовой, педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей, что свидетельствует о необходимости пересмотра системы обеспечения безопасности в детских лагерях.
Депутат также обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять данную ситуацию на личный контроль, поручить проведение проверки изложенных в СМИ фактов и обстоятельств и дать правовую оценку действиям сотрудников и руководства детского лагеря "Счастливое детство" (соответствующие письма также имеются в распоряжении РИА Новости).
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