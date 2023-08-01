https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html

Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками

Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками - РИА Новости, 01.08.2023

Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:29

2023-08-01T17:29

2023-08-01T17:29

общество

яна лантратова

госдума рф

сергей кравцов

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", следует из соответствующего письма (в распоряжении РИА Новости). Ранее во вторник пресс-служба управления СК РФ в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. "В связи с этим считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", - написала в обращении Лантратова. Она также предложила привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления охрану с шестым разрядом квалификации, а также провести дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев. По словам Лантратовой, педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей, что свидетельствует о необходимости пересмотра системы обеспечения безопасности в детских лагерях. Депутат также обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять данную ситуацию на личный контроль, поручить проведение проверки изложенных в СМИ фактов и обстоятельств и дать правовую оценку действиям сотрудников и руководства детского лагеря "Счастливое детство" (соответствующие письма также имеются в распоряжении РИА Новости).

https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html

https://ria.ru/20230703/podrostki-1882008119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, яна лантратова, госдума рф, сергей кравцов