https://ria.ru/20230801/lager-1887652612.html
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками - РИА Новости, 01.08.2023
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:29
2023-08-01T17:29
2023-08-01T17:29
общество
яна лантратова
госдума рф
сергей кравцов
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", следует из соответствующего письма (в распоряжении РИА Новости). Ранее во вторник пресс-служба управления СК РФ в Краснодарском крае сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе. "В связи с этим считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", - написала в обращении Лантратова. Она также предложила привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления охрану с шестым разрядом квалификации, а также провести дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев. По словам Лантратовой, педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей, что свидетельствует о необходимости пересмотра системы обеспечения безопасности в детских лагерях. Депутат также обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять данную ситуацию на личный контроль, поручить проведение проверки изложенных в СМИ фактов и обстоятельств и дать правовую оценку действиям сотрудников и руководства детского лагеря "Счастливое детство" (соответствующие письма также имеются в распоряжении РИА Новости).
https://ria.ru/20230713/lager-1884093627.html
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общество, яна лантратова, госдума рф, сергей кравцов
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Сергей Кравцов
Депутат Госдумы предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
Депутат Госдумы Лантратова предложила оснастить детские лагеря тревожными кнопками
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением оснастить детские лагеря системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", следует из соответствующего письма (в распоряжении РИА Новости).
Ранее во вторник пресс-служба управления СК РФ
в Краснодарском крае
сообщила, что следователи задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух девочек, отдыхавших на территории детского лагеря "Счастливое детство" в Анапе
.
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"В связи с этим считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и "тревожными кнопками", - написала в обращении Лантратова.
Она также предложила привлечь к обеспечению безопасности учреждений детского отдыха и оздоровления охрану с шестым разрядом квалификации, а также провести дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников лагерей и санаториев.
По словам Лантратовой, педофил еще в июне был замечен в номерах детей ночью (как сообщалось в СМИ), но руководством учреждения не были приняты исчерпывающие меры реагирования для обеспечения безопасности детей, что свидетельствует о необходимости пересмотра системы обеспечения безопасности в детских лагерях.
Депутат также обратилась к председателю следственного комитета Александру Бастрыкину
и генеральному прокурору Игорю Краснову
с просьбой взять данную ситуацию на личный контроль, поручить проведение проверки изложенных в СМИ фактов и обстоятельств и дать правовую оценку действиям сотрудников и руководства детского лагеря "Счастливое детство" (соответствующие письма также имеются в распоряжении РИА Новости).
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