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Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел - РИА Новости, 01.08.2023
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14:46 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html
Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел
Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел - РИА Новости, 01.08.2023
Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел
Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T14:46
2023-08-01T14:46
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Школьница из Горловки (ДНР) в конце мая этого года попала под обстрел ВСУ и получила осколочные ранения. Хирург Екатерина Барредо из бригады кузбасских врачей, которые сейчас работают на Донбассе, провела первичную обработку. Но потребовалась более сложная операция, так как осколок застрял в области тазобедренного сустава. Ребенка по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева перевезли в Кемерово, где врачи областной больницы им. Атаманова извлекли осколок микрохирургическим методом", – говорится в сообщении. Отмечается, что уже через 2-3 недели 9-летняя Мира полностью восстановится и сможет нормально ходить. На лечение она приехала вместе с бабушкой и сестрой-двойняшкой. Уточняется, что операцию провели заведующий хирургическим отделением №4, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Владислав Баковский, врач травматолог-ортопед Иван Ситников, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Андриянов, операционная медицинская сестра Светлана Токарева и медицинская сестра-анестезист Татьяна Кравченко. "Благодарю бригаду медиков, которые спасли маленькую Миру и дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи – профессионалы, всегда готовые прийти на помощь", – написал Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20230718/kuzbass-1884778784.html
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев

Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел

© Цивилев. Кузбасс/TelegramКузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ
Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ
© Цивилев. Кузбасс/Telegram
Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Школьница из Горловки (ДНР) в конце мая этого года попала под обстрел ВСУ и получила осколочные ранения. Хирург Екатерина Барредо из бригады кузбасских врачей, которые сейчас работают на Донбассе, провела первичную обработку. Но потребовалась более сложная операция, так как осколок застрял в области тазобедренного сустава. Ребенка по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева перевезли в Кемерово, где врачи областной больницы им. Атаманова извлекли осколок микрохирургическим методом", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что уже через 2-3 недели 9-летняя Мира полностью восстановится и сможет нормально ходить. На лечение она приехала вместе с бабушкой и сестрой-двойняшкой.
Уточняется, что операцию провели заведующий хирургическим отделением №4, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Владислав Баковский, врач травматолог-ортопед Иван Ситников, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Андриянов, операционная медицинская сестра Светлана Токарева и медицинская сестра-анестезист Татьяна Кравченко.
"Благодарю бригаду медиков, которые спасли маленькую Миру и дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи – профессионалы, всегда готовые прийти на помощь", – написал Сергей Цивилев.
 
Кемеровская областьСергей Цивилев
 
 
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