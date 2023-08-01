https://ria.ru/20230801/kuzbass-1887609992.html

Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел

Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел - РИА Новости, 01.08.2023

Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел

Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T14:46

2023-08-01T14:46

2023-08-01T14:46

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. "Школьница из Горловки (ДНР) в конце мая этого года попала под обстрел ВСУ и получила осколочные ранения. Хирург Екатерина Барредо из бригады кузбасских врачей, которые сейчас работают на Донбассе, провела первичную обработку. Но потребовалась более сложная операция, так как осколок застрял в области тазобедренного сустава. Ребенка по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева перевезли в Кемерово, где врачи областной больницы им. Атаманова извлекли осколок микрохирургическим методом", – говорится в сообщении. Отмечается, что уже через 2-3 недели 9-летняя Мира полностью восстановится и сможет нормально ходить. На лечение она приехала вместе с бабушкой и сестрой-двойняшкой. Уточняется, что операцию провели заведующий хирургическим отделением №4, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Владислав Баковский, врач травматолог-ортопед Иван Ситников, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Андриянов, операционная медицинская сестра Светлана Токарева и медицинская сестра-анестезист Татьяна Кравченко. "Благодарю бригаду медиков, которые спасли маленькую Миру и дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи – профессионалы, всегда готовые прийти на помощь", – написал Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20230718/kuzbass-1884778784.html

кемеровская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев