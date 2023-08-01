Врачи Кузбасса прооперировали девочку из ДНР, попавшую под обстрел
© Цивилев. Кузбасс/TelegramКузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ
Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ
КЕМЕРОВО, 1 авг – РИА Новости. Кузбасские врачи прооперировали школьницу из Горловки, попавшую под обстрел ВСУ, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Школьница из Горловки (ДНР) в конце мая этого года попала под обстрел ВСУ и получила осколочные ранения. Хирург Екатерина Барредо из бригады кузбасских врачей, которые сейчас работают на Донбассе, провела первичную обработку. Но потребовалась более сложная операция, так как осколок застрял в области тазобедренного сустава. Ребенка по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева перевезли в Кемерово, где врачи областной больницы им. Атаманова извлекли осколок микрохирургическим методом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что уже через 2-3 недели 9-летняя Мира полностью восстановится и сможет нормально ходить. На лечение она приехала вместе с бабушкой и сестрой-двойняшкой.
Уточняется, что операцию провели заведующий хирургическим отделением №4, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед Владислав Баковский, врач травматолог-ортопед Иван Ситников, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Андриянов, операционная медицинская сестра Светлана Токарева и медицинская сестра-анестезист Татьяна Кравченко.
"Благодарю бригаду медиков, которые спасли маленькую Миру и дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи – профессионалы, всегда готовые прийти на помощь", – написал Сергей Цивилев.