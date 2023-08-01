На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья
Кондратьев поручил подготовить генпланы населенных пунктов на Азовском побережье Кубани
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить новые генпланы населенных пунктов Темрюкского района на побережье Азовского моря, которые будут направлены на сохранение виноделия в районе и формирование комфортной среды для его жителей и туристов.
По словам главы региона, генпланы уже приняты в Геленджике и Анапе, до конца года должны быть утверждены в Сочи и Новороссийске. Благодаря этому, по его словам, удалось установить "жесткие правила комплексной застройки" и "выдавить" недобросовестных девелоперов с Черноморского побережья.
"Теперь они перебираются со своими варварскими принципами хаотичной застройки на Азовское побережье. В Темрюкском районе Генпланы, разработанные в 2007 году, абсолютно не отвечают текущим реалиям. Поручил в течение двух месяцев скорректировать правила землепользования и застройки, параллельно приступить к работе над новыми Генпланами города Темрюка и поселений района", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству региона Илья Поздняков в ходе совещания по вопросам соблюдения градостроительных норм доложил, что территориальное и функциональное зонирование Темрюкского района не соответствует фактическому использованию земель. Так, в ряде поселений в 500-метровой прибрежной зоне вместо пансионатов и отелей собственники поделили участки для будущей жилой застройки, а сами поселки расширяют за счет сельхозземель, включая виноградники, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
Кондратьев подчеркнул, что Темрюкский район и в дальнейшем должен оставаться винодельческим, а также удобным для жителей и отдыхающих на курортах Азовского побережья.