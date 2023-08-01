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На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья - РИА Новости, 01.08.2023
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Краснодарский край
 
23:05 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/kuban-1887698661.html
На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья
На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья - РИА Новости, 01.08.2023
На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить новые генпланы населенных пунктов Темрюкского района на побережье Азовского моря, которые будут... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T23:05
2023-08-01T23:05
краснодарский край
темрюкский район
азовское море
геленджик
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить новые генпланы населенных пунктов Темрюкского района на побережье Азовского моря, которые будут направлены на сохранение виноделия в районе и формирование комфортной среды для его жителей и туристов. По словам главы региона, генпланы уже приняты в Геленджике и Анапе, до конца года должны быть утверждены в Сочи и Новороссийске. Благодаря этому, по его словам, удалось установить "жесткие правила комплексной застройки" и "выдавить" недобросовестных девелоперов с Черноморского побережья. "Теперь они перебираются со своими варварскими принципами хаотичной застройки на Азовское побережье. В Темрюкском районе Генпланы, разработанные в 2007 году, абсолютно не отвечают текущим реалиям. Поручил в течение двух месяцев скорректировать правила землепользования и застройки, параллельно приступить к работе над новыми Генпланами города Темрюка и поселений района", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству региона Илья Поздняков в ходе совещания по вопросам соблюдения градостроительных норм доложил, что территориальное и функциональное зонирование Темрюкского района не соответствует фактическому использованию земель. Так, в ряде поселений в 500-метровой прибрежной зоне вместо пансионатов и отелей собственники поделили участки для будущей жилой застройки, а сами поселки расширяют за счет сельхозземель, включая виноградники, добавляют в пресс-службе краевой администрации. Кондратьев подчеркнул, что Темрюкский район и в дальнейшем должен оставаться винодельческим, а также удобным для жителей и отдыхающих на курортах Азовского побережья.
https://ria.ru/20230801/konkurs-1887692505.html
темрюкский район
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темрюкский район, азовское море, геленджик, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Темрюкский район, Азовское море, Геленджик, Вениамин Кондратьев
На Кубани подготовят новые генпланы населенных пунктов Азовского побережья

Кондратьев поручил подготовить генпланы населенных пунктов на Азовском побережье Кубани

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить новые генпланы населенных пунктов Темрюкского района на побережье Азовского моря, которые будут направлены на сохранение виноделия в районе и формирование комфортной среды для его жителей и туристов.
По словам главы региона, генпланы уже приняты в Геленджике и Анапе, до конца года должны быть утверждены в Сочи и Новороссийске. Благодаря этому, по его словам, удалось установить "жесткие правила комплексной застройки" и "выдавить" недобросовестных девелоперов с Черноморского побережья.
"Теперь они перебираются со своими варварскими принципами хаотичной застройки на Азовское побережье. В Темрюкском районе Генпланы, разработанные в 2007 году, абсолютно не отвечают текущим реалиям. Поручил в течение двух месяцев скорректировать правила землепользования и застройки, параллельно приступить к работе над новыми Генпланами города Темрюка и поселений района", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству региона Илья Поздняков в ходе совещания по вопросам соблюдения градостроительных норм доложил, что территориальное и функциональное зонирование Темрюкского района не соответствует фактическому использованию земель. Так, в ряде поселений в 500-метровой прибрежной зоне вместо пансионатов и отелей собственники поделили участки для будущей жилой застройки, а сами поселки расширяют за счет сельхозземель, включая виноградники, добавляют в пресс-службе краевой администрации.
Кондратьев подчеркнул, что Темрюкский район и в дальнейшем должен оставаться винодельческим, а также удобным для жителей и отдыхающих на курортах Азовского побережья.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
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Краснодарский крайТемрюкский районАзовское мореГеленджикВениамин Кондратьев
 
 
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