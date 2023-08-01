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Гидрологи заявили о росте водности крымских рек - РИА Новости, 01.08.2023
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09:38 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/krym-1887523229.html
Гидрологи заявили о росте водности крымских рек
Гидрологи заявили о росте водности крымских рек - РИА Новости, 01.08.2023
Гидрологи заявили о росте водности крымских рек
Осадки в июле в Крыму носили неравномерный характер, но в целом привели к большей, чем обычно для середины лета, водности рек полуострова, сообщил крымский... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:38
2023-08-01T09:38
республика крым
общество
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Осадки в июле в Крыму носили неравномерный характер, но в целом привели к большей, чем обычно для середины лета, водности рек полуострова, сообщил крымский гидрометцентр. Выпавшие в июле осадки носили кратковременный и локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории Крыма. В бассейнах рек северного предгорья - Черная, Коккозка, Альма, Ангара - осадки выпали в пределах нормы, в бассейнах рек Кача, Кучук-Карасу, Бельбек, Биюк-Карасу выпало в 1,3-2,3 раза больше нормы, в бассейнах остальных рек - 55-68% нормы, сообщили гидрологи. Существенное количество осадков отмечено в Крымских горах: в районе метеостанции "Ай-Петри" 95% нормы, а в районе метеостанции "Ангарский Перевал" - 125% нормы. "Несмотря на то, что в течение месяца на реках наблюдалась тенденция понижения уровней воды, средние расходы воды на большинстве из них оказались высокими для этого времени года", - отмечается в сообщении гидрометцентра по итогам наблюдения за осадками и реками в июле. В июле периодически сбрасывалась вода из Симферопольского, Белогорского и Загорского водохранилищ, что приводило к повышению водности рек Кача, Салгир и Биюк-Карасу ниже водоемов. Приток воды в водохранилища естественного стока составил по 3 миллиона кубометров в Белогорское и Симферопольское, 1,1 миллиона в Счастливое, 1,8 миллиона в Чернореченское, уточнили гидрологи Крыма. Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на начало августа 2023 года составил 185,44 миллиона кубометров, что почти на 16 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад, сообщили в гидрометцентре. В засушливом 2020 году общий запас воды на 1 августа составлял всего 75 миллионов кубометров, в 2021 году - 132 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230730/sud-1887164697.html
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республика крым, общество, погода
Республика Крым, Общество, Погода
Гидрологи заявили о росте водности крымских рек

Гидрологи заявили, что июльские осадки привели к большей, чем обычно, водности рек Крыма

© iStock.com / engineervoshkinМужчина ловит рыбу в Балаклаве, Крым
Мужчина ловит рыбу в Балаклаве, Крым - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© iStock.com / engineervoshkin
Мужчина ловит рыбу в Балаклаве, Крым . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Осадки в июле в Крыму носили неравномерный характер, но в целом привели к большей, чем обычно для середины лета, водности рек полуострова, сообщил крымский гидрометцентр.
Выпавшие в июле осадки носили кратковременный и локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории Крыма. В бассейнах рек северного предгорья - Черная, Коккозка, Альма, Ангара - осадки выпали в пределах нормы, в бассейнах рек Кача, Кучук-Карасу, Бельбек, Биюк-Карасу выпало в 1,3-2,3 раза больше нормы, в бассейнах остальных рек - 55-68% нормы, сообщили гидрологи. Существенное количество осадков отмечено в Крымских горах: в районе метеостанции "Ай-Петри" 95% нормы, а в районе метеостанции "Ангарский Перевал" - 125% нормы.
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"Несмотря на то, что в течение месяца на реках наблюдалась тенденция понижения уровней воды, средние расходы воды на большинстве из них оказались высокими для этого времени года", - отмечается в сообщении гидрометцентра по итогам наблюдения за осадками и реками в июле.
В июле периодически сбрасывалась вода из Симферопольского, Белогорского и Загорского водохранилищ, что приводило к повышению водности рек Кача, Салгир и Биюк-Карасу ниже водоемов. Приток воды в водохранилища естественного стока составил по 3 миллиона кубометров в Белогорское и Симферопольское, 1,1 миллиона в Счастливое, 1,8 миллиона в Чернореченское, уточнили гидрологи Крыма.
Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на начало августа 2023 года составил 185,44 миллиона кубометров, что почти на 16 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад, сообщили в гидрометцентре. В засушливом 2020 году общий запас воды на 1 августа составлял всего 75 миллионов кубометров, в 2021 году - 132 миллиона кубометров.
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