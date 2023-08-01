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Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 01.08.2023
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:22
2023-08-01T00:22
2023-08-01T00:37
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в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонации боекомплекта, танк вместе с экипажем был уничтожен.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 снарядом "Краснополь"
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонации боекомплекта, танк вместе с экипажем был уничтожен.
Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.