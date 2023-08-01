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Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"

Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 01.08.2023

Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"

Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:22

2023-08-01T00:22

2023-08-01T00:37

специальная военная операция на украине

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонации боекомплекта, танк вместе с экипажем был уничтожен.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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