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Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 01.08.2023 (обновлено: 00:37 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/krasnopol-1887488974.html
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь" - РИА Новости, 01.08.2023
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"
Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:22
2023-08-01T00:37
специальная военная операция на украине
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах видно попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонации боекомплекта, танк вместе с экипажем был уничтожен.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.
РИА Новости
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Украинский танк разнесло снарядом "Краснополь"

Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 снарядом "Краснополь"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация". Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 1 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом "Краснополь" на Запорожском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно попадание в танк. В результате близкого разрыва произошла детонации боекомплекта, танк вместе с экипажем был уничтожен.
Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями. Максимальная дальность стрельбы – до 25 километров, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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