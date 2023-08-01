https://ria.ru/20230801/kotenok-1887514347.html

В Дагестане из горящего гаража спасли котенка

В Дагестане из горящего гаража спасли котенка - РИА Новости, 01.08.2023

В Дагестане из горящего гаража спасли котенка

Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:29

2023-08-01T08:29

2023-08-01T09:08

хорошие новости

кизляр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Лапами в огне оказался котенок в Дагестане. Огнеборцы МЧС России вынесли его из горящего гаража в Кизляре. У малыша уже начали обгорать лапки. Пожарный закрыл беззащитного котенка собой от огня и вынес на улицу", - говорится в публикации. Теперь четвероногий будет жить в пожарно-спасательной части. По предварительной информации, его назвали Барсиком.

кизляр

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кизляр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан