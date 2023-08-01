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В Дагестане из горящего гаража спасли котенка
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка - РИА Новости, 01.08.2023
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка
Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:29
2023-08-01T08:29
2023-08-01T09:08
хорошие новости
кизляр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Лапами в огне оказался котенок в Дагестане. Огнеборцы МЧС России вынесли его из горящего гаража в Кизляре. У малыша уже начали обгорать лапки. Пожарный закрыл беззащитного котенка собой от огня и вынес на улицу", - говорится в публикации. Теперь четвероногий будет жить в пожарно-спасательной части. По предварительной информации, его назвали Барсиком.
кизляр
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2023
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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кизляр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Хорошие новости, Кизляр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка
В дагестанском Кизляре пожарный спас котенка из горящего гаража