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В Дагестане из горящего гаража спасли котенка - РИА Новости, 01.08.2023
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Хорошие новости
 
08:29 01.08.2023 (обновлено: 09:08 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/kotenok-1887514347.html
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка - РИА Новости, 01.08.2023
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка
Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T08:29
2023-08-01T09:08
хорошие новости
кизляр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Лапами в огне оказался котенок в Дагестане. Огнеборцы МЧС России вынесли его из горящего гаража в Кизляре. У малыша уже начали обгорать лапки. Пожарный закрыл беззащитного котенка собой от огня и вынес на улицу", - говорится в публикации. Теперь четвероногий будет жить в пожарно-спасательной части. По предварительной информации, его назвали Барсиком.
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кизляр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
Хорошие новости, Кизляр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
В Дагестане из горящего гаража спасли котенка

В дагестанском Кизляре пожарный спас котенка из горящего гаража

© МЧС РоссииКотенок, спасенный из горящего гаража в Дагестане. Кадр видео
Котенок, спасенный из горящего гаража в Дагестане. Кадр видео
© МЧС России
Котенок, спасенный из горящего гаража в Дагестане. Кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 авг - РИА Новости. Пожарный вынес котенка из горящего гаража в дагестанском Кизляре, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"Лапами в огне оказался котенок в Дагестане. Огнеборцы МЧС России вынесли его из горящего гаража в Кизляре. У малыша уже начали обгорать лапки. Пожарный закрыл беззащитного котенка собой от огня и вынес на улицу", - говорится в публикации.
Теперь четвероногий будет жить в пожарно-спасательной части. По предварительной информации, его назвали Барсиком.
 
Хорошие новостиКизлярМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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