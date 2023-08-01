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Раненную на юго-западе Москвы косулю вылечили и отпустили в лес - РИА Новости, 01.08.2023
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Хорошие новости
 
16:00 01.08.2023 (обновлено: 18:12 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/kosulya-1887629987.html
Раненную на юго-западе Москвы косулю вылечили и отпустили в лес
Раненную на юго-западе Москвы косулю вылечили и отпустили в лес - РИА Новости, 01.08.2023
Раненную на юго-западе Москвы косулю вылечили и отпустили в лес
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы вылечили косулю, которую, предположительно, сбила машина, сообщается в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T16:00
2023-08-01T18:12
хорошие новости
москва
щербинка
общество
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы вылечили косулю, которую, предположительно, сбила машина, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Уточняется, что в Единую справочную службу о раненой косуле на Люблинской улице в Щербинке сообщил неравнодушный горожанин."Специалисты приняли травмированную косулю и после осмотра и оказания необходимой помощи отправили ее в Центр реабилитации диких животных. К счастью, травмы оказались неопасными для жизни, обошлось без переломов", — говорится в заявлении.После соответствующего ухода и лечения животное вернули в естественную среду, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230712/kosulya-1883656905.html
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москва, щербинка, общество
Хорошие новости, Москва, Щербинка, Общество
Раненную на юго-западе Москвы косулю вылечили и отпустили в лес

Специалисты депприроды вылечили раненную на юго-западе Москвы косулю и отпустили в лес

© AFP 2023 / Patrick PleulКосуля в поле
Косуля в поле - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / Patrick Pleul
Косуля в поле. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы вылечили косулю, которую, предположительно, сбила машина, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Уточняется, что в Единую справочную службу о раненой косуле на Люблинской улице в Щербинке сообщил неравнодушный горожанин.
"Специалисты приняли травмированную косулю и после осмотра и оказания необходимой помощи отправили ее в Центр реабилитации диких животных. К счастью, травмы оказались неопасными для жизни, обошлось без переломов", — говорится в заявлении.
После соответствующего ухода и лечения животное вернули в естественную среду, добавили в ведомстве.
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