https://ria.ru/20230801/koran-1887627595.html

В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана

В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана - РИА Новости, 01.08.2023

В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана

Министерство иностранных дел Индонезии вызвало послов Швеции и Дании в Джакарте, чтобы выразить свое осуждение в связи со случаями богохульства в отношении... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T15:51

2023-08-01T15:51

2023-08-01T15:55

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии вызвало послов Швеции и Дании в Джакарте, чтобы выразить свое осуждение в связи со случаями богохульства в отношении Корана в двух европейских странах, передает индонезийское агентство ANTARA. О вызове послов в МИД заявил официальный представитель ведомства Теуку Файзасия во вторник. По его словам, этим шагом Индонезия подтвердила свою позицию недопущения осквернения священных символов. "Мы хотим видеть справедливость в рассмотрении вопросов, которые имеют высокую деликатность из-за эмоциональной близости между нашим народом и рассматриваемой священной книгой", - пояснил Файзасия. Помимо вызова послов соответствующих стран, Индонезия через своих представителей в Стокгольме и Копенгагене выступила с заявлениями, направленными на резкое осуждение случаев сжигания Корана. Индонезия также проводит совместную кампанию со странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета ООН по правам человека, чтобы привлечь к этому вопросу большее внимание. "Этот инцидент нельзя трактовать только как свободу слова, потому что его последствия слишком велики. И отреагировала на него не только Индонезия, многие страны высказали аналогичные мнения", - добавил Файзасия. Он подчеркнул, что Индонезия продолжит следить за развитием этого вопроса. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.

https://ria.ru/20230731/koran-1887385130.html

https://ria.ru/20230730/koran-1887253103.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, швеция, копенгаген, оон, лига арабских государств