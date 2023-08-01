Рейтинг@Mail.ru
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 01.08.2023 (обновлено: 15:55 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/koran-1887627595.html
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана - РИА Новости, 01.08.2023
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана
Министерство иностранных дел Индонезии вызвало послов Швеции и Дании в Джакарте, чтобы выразить свое осуждение в связи со случаями богохульства в отношении... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:51
2023-08-01T15:55
в мире
индонезия
швеция
копенгаген
оон
лига арабских государств
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_3:0:3989:2242_1920x0_80_0_0_0e3a95463684315496feed7c40533167.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии вызвало послов Швеции и Дании в Джакарте, чтобы выразить свое осуждение в связи со случаями богохульства в отношении Корана в двух европейских странах, передает индонезийское агентство ANTARA. О вызове послов в МИД заявил официальный представитель ведомства Теуку Файзасия во вторник. По его словам, этим шагом Индонезия подтвердила свою позицию недопущения осквернения священных символов. "Мы хотим видеть справедливость в рассмотрении вопросов, которые имеют высокую деликатность из-за эмоциональной близости между нашим народом и рассматриваемой священной книгой", - пояснил Файзасия. Помимо вызова послов соответствующих стран, Индонезия через своих представителей в Стокгольме и Копенгагене выступила с заявлениями, направленными на резкое осуждение случаев сжигания Корана. Индонезия также проводит совместную кампанию со странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета ООН по правам человека, чтобы привлечь к этому вопросу большее внимание. "Этот инцидент нельзя трактовать только как свободу слова, потому что его последствия слишком велики. И отреагировала на него не только Индонезия, многие страны высказали аналогичные мнения", - добавил Файзасия. Он подчеркнул, что Индонезия продолжит следить за развитием этого вопроса. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
https://ria.ru/20230731/koran-1887385130.html
https://ria.ru/20230730/koran-1887253103.html
https://ria.ru/20230728/koran-1886920567.html
индонезия
швеция
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152521/19/1525211932_501:0:3490:2242_1920x0_80_0_0_3a8323964544005c83014ad3a1a3645c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, швеция, копенгаген, оон, лига арабских государств
В мире, Индонезия, Швеция, Копенгаген, ООН, Лига арабских государств
В МИД Индонезии вызвали посла Швеции из-за осквернения Корана

Послов Швеции и Дании в Джакарте вызвали в МИД Индонезии из-за осквернения Корана

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Индонезии вызвало послов Швеции и Дании в Джакарте, чтобы выразить свое осуждение в связи со случаями богохульства в отношении Корана в двух европейских странах, передает индонезийское агентство ANTARA.
О вызове послов в МИД заявил официальный представитель ведомства Теуку Файзасия во вторник. По его словам, этим шагом Индонезия подтвердила свою позицию недопущения осквернения священных символов.
Полицейское оцепление и люди с флагом Ирака недалеко от здания швецкого парламента в Стокгольме. 31 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
У здания шведского парламента прошла новая акция с сожжением Корана
31 июля, 15:50
"Мы хотим видеть справедливость в рассмотрении вопросов, которые имеют высокую деликатность из-за эмоциональной близости между нашим народом и рассматриваемой священной книгой", - пояснил Файзасия.
Помимо вызова послов соответствующих стран, Индонезия через своих представителей в Стокгольме и Копенгагене выступила с заявлениями, направленными на резкое осуждение случаев сжигания Корана. Индонезия также проводит совместную кампанию со странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета ООН по правам человека, чтобы привлечь к этому вопросу большее внимание.
"Этот инцидент нельзя трактовать только как свободу слова, потому что его последствия слишком велики. И отреагировала на него не только Индонезия, многие страны высказали аналогичные мнения", - добавил Файзасия.
Он подчеркнул, что Индонезия продолжит следить за развитием этого вопроса.
Города мира. Копенгаген - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В Дании обсудят введение ограничений относительно акций с сожжением Корана
30 июля, 21:57
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Страны ОИС ответят на акции по осквернению Корана, заявил глава МИД Турции
28 июля, 16:56
 
В миреИндонезияШвецияКопенгагенООНЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала