https://ria.ru/20230801/kor-1887577233.html

В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь

В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь - РИА Новости, 01.08.2023

В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь

В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T12:52

2023-08-01T12:52

2023-08-01T14:42

москва

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

роснефть

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в релизе. В ведомстве добавили, что специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Контактировавших с заболевшим осмотрят медики, а тех, у кого нет прививки против кори и кто раньше не болел, вакцинируют.Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль.

https://ria.ru/20230728/kor-1886872830.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роснефть