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В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь - РИА Новости, 01.08.2023
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12:52 01.08.2023 (обновлено: 14:42 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/kor-1887577233.html
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь - РИА Новости, 01.08.2023
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь
В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:52
2023-08-01T14:42
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роснефть
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в релизе. В ведомстве добавили, что специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Контактировавших с заболевшим осмотрят медики, а тех, у кого нет прививки против кори и кто раньше не болел, вакцинируют.Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль.
https://ria.ru/20230728/kor-1886872830.html
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москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роснефть
Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роснефть
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь

В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь, идет вакцинация контактных лиц

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Роспотребнадзор. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора.
"В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Контактировавших с заболевшим осмотрят медики, а тех, у кого нет прививки против кори и кто раньше не болел, вакцинируют.
Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль.
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