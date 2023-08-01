https://ria.ru/20230801/kor-1887577233.html
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь - РИА Новости, 01.08.2023
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь
В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T12:52
2023-08-01T12:52
2023-08-01T14:42
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
роснефть
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале столичного управления Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в релизе. В ведомстве добавили, что специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Контактировавших с заболевшим осмотрят медики, а тех, у кого нет прививки против кори и кто раньше не болел, вакцинируют.Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), роснефть
Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Роснефть
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь
В Москве у сотрудника "Роснефти" выявили корь, идет вакцинация контактных лиц
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости.
В Москве сотрудник "Роснефти" заразился корью, сообщается на официальном портале
столичного управления Роспотребнадзора.
"В связи с регистрацией случая кори у сотрудника ПАО "Роснефть" территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северном административном округе незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что специалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. Контактировавших с заболевшим осмотрят медики, а тех, у кого нет прививки против кори и кто раньше не болел, вакцинируют.
Управление Роспотребнадзора по Москве взяло ситуацию на контроль.
В Татарстане зафиксировали более 80 случаев заражения корью