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Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 30 тысяч - РИА Новости, 01.08.2023
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Краснодарский край
 
21:58 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/konkurs-1887692505.html
Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 30 тысяч
Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 30 тысяч - РИА Новости, 01.08.2023
Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 30 тысяч
Кадровый конкурс "Лидеры Кубани" начал прием заявок, мероприятие проходит в шестой раз, в нем уже приняли участие почти 30 тысяч человек, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:58
2023-08-01T21:58
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
южный федеральный университет
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Кадровый конкурс "Лидеры Кубани" начал прием заявок, мероприятие проходит в шестой раз, в нем уже приняли участие почти 30 тысяч человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Сегодня начинается прием заявок на участие в кадровом конкурсе "Лидеры Кубани". Проводим его в шестой раз. За это время в проекте приняли участие почти 30 тысяч человек, по итогам конкурсных испытаний - более 100 получили новые назначения... Приглашаю принять участие в отборочном этапе всех, кто чувствует, что может и хочет менять жизнь в нашем крае к лучшему", - написал Кондратьев в телеграм-канале. Участники могут зарегистрироваться на сайте лидерыкубани.рф до 31 августа. Затем будет организован дистанционный отбор и очные полуфиналы. С 14 по 27 октября пройдут финальные испытания. В 2023 году партнерами конкурса стали три вуза - Кубанский государственный университет, Южный федеральный университет и Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, добавляют в пресс-службе администрации региона. "Кроме того, в этом году по инициативе победителей и лауреатов проекта прошлых лет создана некоммерческая организация Ассоциация "Лидеры Кубани". В нее войдут нынешние и будущие участники проекта... Ассоциация станет местом для сбора их идей и инициатив, а также позволит более системно выстроить работу с участниками", - предает пресс-служба слова вице-губернатора Александра Топалова. По данным властей, в рамках финальных испытаний конкурса впервые будет создан "Лидерский десант" из 10 команд финалистов. Участники соберут обратную связь от органов власти и жителей районов и городов и предложат конкретное решение одной из проблем, которое должно быть реализовано в течение трех месяцев. Конкурс "Лидеры Кубани" проводят с 2018 года по инициативе главы региона. Он нацелен на выявление талантливых и перспективных управленцев, добавляют в пресс-службе.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, южный федеральный университет
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Южный федеральный университет
Число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 30 тысяч

Кондратьев: число участников кадрового конкурса "Лидеры Кубани" выросло до 30 тысяч

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 авг - РИА Новости. Кадровый конкурс "Лидеры Кубани" начал прием заявок, мероприятие проходит в шестой раз, в нем уже приняли участие почти 30 тысяч человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня начинается прием заявок на участие в кадровом конкурсе "Лидеры Кубани". Проводим его в шестой раз. За это время в проекте приняли участие почти 30 тысяч человек, по итогам конкурсных испытаний - более 100 получили новые назначения... Приглашаю принять участие в отборочном этапе всех, кто чувствует, что может и хочет менять жизнь в нашем крае к лучшему", - написал Кондратьев в телеграм-канале.
Участники могут зарегистрироваться на сайте лидерыкубани.рф до 31 августа. Затем будет организован дистанционный отбор и очные полуфиналы. С 14 по 27 октября пройдут финальные испытания. В 2023 году партнерами конкурса стали три вуза - Кубанский государственный университет, Южный федеральный университет и Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, добавляют в пресс-службе администрации региона.
"Кроме того, в этом году по инициативе победителей и лауреатов проекта прошлых лет создана некоммерческая организация Ассоциация "Лидеры Кубани". В нее войдут нынешние и будущие участники проекта... Ассоциация станет местом для сбора их идей и инициатив, а также позволит более системно выстроить работу с участниками", - предает пресс-служба слова вице-губернатора Александра Топалова.
По данным властей, в рамках финальных испытаний конкурса впервые будет создан "Лидерский десант" из 10 команд финалистов. Участники соберут обратную связь от органов власти и жителей районов и городов и предложат конкретное решение одной из проблем, которое должно быть реализовано в течение трех месяцев.
Конкурс "Лидеры Кубани" проводят с 2018 года по инициативе главы региона. Он нацелен на выявление талантливых и перспективных управленцев, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайКраснодарский крайВениамин КондратьевЮжный федеральный университет
 
 
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