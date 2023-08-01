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В кафе в подмосковном Чехове произошла массовая драка
В кафе в подмосковном Чехове произошла массовая драка - РИА Новости, 01.08.2023
В кафе в подмосковном Чехове произошла массовая драка
Уголовное дело возбуждено после того, как два человека были убиты в результате массовой драки мигрантов в подмосковном Чехове, говорится в сообщении старшего... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:31
2023-08-01T11:31
2023-08-01T11:32
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
чехов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как два человека были убиты в результате массовой драки мигрантов в подмосковном Чехове, говорится в сообщении старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольги Врадий. "Следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек (п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, 31 июля на дороге по улице Земская в Чехове между двумя группами мигрантов произошел конфликт, в ходе которого двоим мужчинам причинены смертельные колото-резаные ранения. По словам Врадий, инциденту предшествовал конфликт в одном из местных кафе.
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россия
московская область (подмосковье)
чехов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, московская область (подмосковье), чехов, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Чехов, Следственный комитет России (СК РФ)
В кафе в подмосковном Чехове произошла массовая драка
Конфликт в кафе в подмосковном Чехове привел к драке мигрантов и двойному убийству