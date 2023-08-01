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Клещеевка находится под контролем российских военных - РИА Новости, 01.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 01.08.2023 (обновлено: 10:16 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/klescheevka-1887520601.html
Клещеевка находится под контролем российских военных
Клещеевка находится под контролем российских военных - РИА Новости, 01.08.2023
Клещеевка находится под контролем российских военных
Село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских вооруженных сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T09:22
2023-08-01T10:16
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских вооруженных сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".&quot;Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем&quot;, — сказал руководитель региона.По его словам, населенный пункт подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ.Накануне Пушилин сообщал, что на флангах Артемовска, в том числе в районе Клещеевки, идет ожесточенное противостояние. По его словам, ВСУ удается периодически занимать позиции, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка. Российские войска полностью освободили его 20 мая. Село Клещеевка — один из важных пригородов, оно было освобождено в конце января.
https://ria.ru/20230731/staromayorskoe-1887274577.html
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клещеевка, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Клещеевка находится под контролем российских военных

Врио главы ДНР Пушилин: Клещеевка под Артемовском находится под контролем ВС России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских вооруженных сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
«

"Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем", — сказал руководитель региона.

По его словам, населенный пункт подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ.
Накануне Пушилин сообщал, что на флангах Артемовска, в том числе в районе Клещеевки, идет ожесточенное противостояние. По его словам, ВСУ удается периодически занимать позиции, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника.
Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка. Российские войска полностью освободили его 20 мая. Село Клещеевка — один из важных пригородов, оно было освобождено в конце января.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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