https://ria.ru/20230801/klescheevka-1887520601.html

Клещеевка находится под контролем российских военных

Клещеевка находится под контролем российских военных - РИА Новости, 01.08.2023

Клещеевка находится под контролем российских военных

Село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских вооруженных сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T09:22

2023-08-01T09:22

2023-08-01T10:16

специальная военная операция на украине

клещеевка

вооруженные силы рф

денис пушилин

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Село Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских вооруженных сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Клещеевка, по последней информации, под нашим контролем", — сказал руководитель региона.По его словам, населенный пункт подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ.Накануне Пушилин сообщал, что на флангах Артемовска, в том числе в районе Клещеевки, идет ожесточенное противостояние. По его словам, ВСУ удается периодически занимать позиции, но российские подразделения выбивают и отодвигают противника.Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка. Российские войска полностью освободили его 20 мая. Село Клещеевка — один из важных пригородов, оно было освобождено в конце января.

https://ria.ru/20230731/staromayorskoe-1887274577.html

клещеевка

донецкая народная республика

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клещеевка, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика, безопасность