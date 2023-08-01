https://ria.ru/20230801/kitay-1887505056.html

Назван ущерб глобальному рынку от запрета КНР на экспорт галлия и германия

Назван ущерб глобальному рынку от запрета КНР на экспорт галлия и германия - РИА Новости, 01.08.2023

Назван ущерб глобальному рынку от запрета КНР на экспорт галлия и германия

Китай после введения ограничений на поставки галлия и германия потенциально может лишить мир до 56 тонн этих металлов - именно столько в августе-декабре... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:22

2023-08-01T06:22

2023-08-01T06:22

китай

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Китай после введения ограничений на поставки галлия и германия потенциально может лишить мир до 56 тонн этих металлов - именно столько в августе-декабре прошлого года страна поставила на глобальный рынок, следует из расчетов РИА Новости на основе данных китайской таможни. Китай с 1 августа вводит экспортный контроль на галлий и германий для защиты национальной безопасности. При этом официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин отмечала, что экспортный контроль не является запретом на экспорт, и вывоз соответствующих товаров будет разрешен при соблюдении предусмотренных китайскими властями правил. Согласно данным таможни, Китай в августе-декабре прошлого года экспортировал 21,7 тонны необработанного и обработанного германия на 25,4 миллиона долларов, а галлия - 34,1 тонны на 15,3 миллиона долларов. При этом в целом за прошлый год Китай продал на мировой рынок 138,1 тонны этих металлов на 8,8 миллиона долларов. В то же время в первой половине текущего года объем поставок из Китая на мировой рынок этих редких металлов в целом немного вырос: было поставлено 67 тонн на 34,8 миллиона долларов против 65 тонн на 35,2 миллиона долларов. Однако если поставки германия выросли на 75% - до почти 28 тонн, то галлия - снизились на 20%, до 39 тонн. Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Так, галлий является ключевым материалом в полупроводниках. В то же время германий применяется при создании солнечных панелей, устройствах беспроводной связи и оптических системах, например, военных очках ночного видения.

https://ria.ru/20230731/uran-1887430374.html

https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887374966.html

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