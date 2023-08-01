https://ria.ru/20230801/kharkov-1887489079.html

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2023

В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Несколько взрывов раздалось в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:24

2023-08-01T00:24

2023-08-01T00:59

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины с 23.55 звучит воздушная тревога. "Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", - цитирует издание слова Терехова. Глава местной областной военной администрации Олег Синегубов, как передает "Страна.ua", позднее заявил, что "на месте попадания возник пожар".По данным издания, ранее также раздались взрывы в Купянском районе Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230731/vzryvy-1887480788.html

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887322004.html

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харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире