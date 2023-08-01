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В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.08.2023
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Несколько взрывов раздалось в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T00:24
2023-08-01T00:24
2023-08-01T00:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько взрывов раздалось в Харькове, где объявлена воздушная тревога, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области Украины с 23.55 звучит воздушная тревога. "Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", - цитирует издание слова Терехова. Глава местной областной военной администрации Олег Синегубов, как передает "Страна.ua", позднее заявил, что "на месте попадания возник пожар".По данным издания, ранее также раздались взрывы в Купянском районе Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230731/vzryvy-1887480788.html
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харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире
В Харькове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Харькове прогремело несколько взрывов