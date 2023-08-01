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Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета - РИА Новости, 01.08.2023
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07:34 01.08.2023 (обновлено: 07:35 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/ka-52-1887510466.html
Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета
Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета - РИА Новости, 01.08.2023
Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета
Ударный вертолет Ка-52 является уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем, таких как бортовой комплекс обороны, рассказал журналистам... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T07:34
2023-08-01T07:35
россия
сирия
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 является уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем, таких как бортовой комплекс обороны, рассказал журналистам командир экипажа с позывным "Маяк". По его словам, бортовой комплекс обороны (БКО) в буквальном смысле оберегает экипаж вертолета – предупреждает об ударе противника и помогает безопасно уклониться от него. "Вертолет Ка-52 является уникальным и, соответственно, на нем стоят уникальные системы. Самое первое - это БКО, система определяет как и пуск ракеты ПВО по нам, так и выполнение прицеливания", - сказал командир. Он уточнил, что система сама просчитывает и выполняет противодействие, а также указывает, в какую сторону необходимо совершить маневр-уклонение. "В случае необходимости система дает мне информацию о направлении безопасного выхода из сложившейся ситуации, то есть она мне говорит: "Уходи вправо", "Уходи влево", - уточнил военный. Летный состав относится к этой технике с большим трепетом и любовью за ее надежность и эффективность на поле боя, а количество уничтоженной техники и живой силы противника только подтверждает ее эффективность. "Это наш боевой брат, он вот так вот берет тебя, обнимает и постоянно бережет и сохраняет, насколько это возможно", - сказал командир экипажа. Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.
https://ria.ru/20230709/bronetransporter-1883053845.html
https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887218861.html
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россия, сирия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", безопасность
Россия, Сирия, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Безопасность
Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета

Командир экипажа Ка-52 с позывным "Маяк" назвал вертолет уникальным из-за БКО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 является уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем, таких как бортовой комплекс обороны, рассказал журналистам командир экипажа с позывным "Маяк".
По его словам, бортовой комплекс обороны (БКО) в буквальном смысле оберегает экипаж вертолета – предупреждает об ударе противника и помогает безопасно уклониться от него.
"Вертолет Ка-52 является уникальным и, соответственно, на нем стоят уникальные системы. Самое первое - это БКО, система определяет как и пуск ракеты ПВО по нам, так и выполнение прицеливания", - сказал командир.
Он уточнил, что система сама просчитывает и выполняет противодействие, а также указывает, в какую сторону необходимо совершить маневр-уклонение.
"В случае необходимости система дает мне информацию о направлении безопасного выхода из сложившейся ситуации, то есть она мне говорит: "Уходи вправо", "Уходи влево", - уточнил военный.
Летный состав относится к этой технике с большим трепетом и любовью за ее надежность и эффективность на поле боя, а количество уничтоженной техники и живой силы противника только подтверждает ее эффективность.
Ударный вертолет Ка-52 группировки Юг - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Экипаж Ка-52 поразил украинский бронетранспортер в движении
9 июля, 10:34
"Это наш боевой брат, он вот так вот берет тебя, обнимает и постоянно бережет и сохраняет, насколько это возможно", - сказал командир экипажа.
Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.
Уничтожение иностранной БМП ракетой Вихрь с ударного Ка-52 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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30 июля, 16:46
 
РоссияСирияВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"Безопасность
 
 
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