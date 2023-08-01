https://ria.ru/20230801/ka-52-1887510466.html

Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета

Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета - РИА Новости, 01.08.2023

Командир экипажа Ка-52 рассказал об уникальных возможностях вертолета

Ударный вертолет Ка-52 является уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем, таких как бортовой комплекс обороны, рассказал журналистам... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T07:34

2023-08-01T07:34

2023-08-01T07:35

россия

сирия

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 авг - РИА Новости. Ударный вертолет Ка-52 является уникальным из-за установленных на нем высокотехнологичных систем, таких как бортовой комплекс обороны, рассказал журналистам командир экипажа с позывным "Маяк". По его словам, бортовой комплекс обороны (БКО) в буквальном смысле оберегает экипаж вертолета – предупреждает об ударе противника и помогает безопасно уклониться от него. "Вертолет Ка-52 является уникальным и, соответственно, на нем стоят уникальные системы. Самое первое - это БКО, система определяет как и пуск ракеты ПВО по нам, так и выполнение прицеливания", - сказал командир. Он уточнил, что система сама просчитывает и выполняет противодействие, а также указывает, в какую сторону необходимо совершить маневр-уклонение. "В случае необходимости система дает мне информацию о направлении безопасного выхода из сложившейся ситуации, то есть она мне говорит: "Уходи вправо", "Уходи влево", - уточнил военный. Летный состав относится к этой технике с большим трепетом и любовью за ее надежность и эффективность на поле боя, а количество уничтоженной техники и живой силы противника только подтверждает ее эффективность. "Это наш боевой брат, он вот так вот берет тебя, обнимает и постоянно бережет и сохраняет, насколько это возможно", - сказал командир экипажа. Ка-52 "Аллигатор" - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Принят на вооружение российской армии в 2011 году. Боевая машина применялась во время операции ВКС РФ в Сирии. Помимо живой силы противника, способен уничтожать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.

https://ria.ru/20230709/bronetransporter-1883053845.html

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887218861.html

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россия, сирия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", безопасность