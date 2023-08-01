https://ria.ru/20230801/jaecoo-1887652007.html

Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре

Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре - РИА Новости, 01.08.2023

Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре

Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery). РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:26

2023-08-01T17:26

2023-08-01T17:43

экономика

россия

авто

китай

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery). О планах продаж в России в 2023 году машин бренда Jaecoo Omoda рассказывала еще в апреле. "В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели - интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", - говорится в сообщении компании Omoda во вторник. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 обещают объявить ближе к официальному старту продаж. "Открытие первых флагманских шоу-румов Omoda&Jaecoo ожидается уже в этом месяце", - добавляется в сообщении. Само название Jaecoo происходит от немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").

https://ria.ru/20230627/vypusk-1880727917.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, авто, китай