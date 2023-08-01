Рейтинг@Mail.ru
Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 01.08.2023 (обновлено: 17:43 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/jaecoo-1887652007.html
Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре
Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре - РИА Новости, 01.08.2023
Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре
Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery). РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:26
2023-08-01T17:43
экономика
россия
авто
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835532560_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_cea75265229b75d59ddc468827a3f509.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery). О планах продаж в России в 2023 году машин бренда Jaecoo Omoda рассказывала еще в апреле. "В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели - интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", - говорится в сообщении компании Omoda во вторник. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 обещают объявить ближе к официальному старту продаж. "Открытие первых флагманских шоу-румов Omoda&amp;Jaecoo ожидается уже в этом месяце", - добавляется в сообщении. Само название Jaecoo происходит от немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").
https://ria.ru/20230627/vypusk-1880727917.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835532560_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_13af5f466e05205081752b6eb84c5cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, авто, китай
Экономика, Россия, Авто, Китай
Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре

Автомобили китайского бренда Jaecoo представят и начнут продавать в России в сентябре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобили в официальном дилерском центре Chery. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery).
О планах продаж в России в 2023 году машин бренда Jaecoo Omoda рассказывала еще в апреле. "В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели - интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", - говорится в сообщении компании Omoda во вторник. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.
Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 обещают объявить ближе к официальному старту продаж. "Открытие первых флагманских шоу-румов Omoda&Jaecoo ожидается уже в этом месяце", - добавляется в сообщении.
Само название Jaecoo происходит от немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").
Производство внедорожников BAIC BJ40 на заводе Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
"Автотор" назвал сроки начала серийного выпуска китайского BAIC BJ40
27 июня, 15:23
 
ЭкономикаРоссияАвтоКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала