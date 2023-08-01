Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo начнутся в сентябре
Автомобили китайского бренда Jaecoo представят и начнут продавать в России в сентябре
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Продажи автомобилей нового китайского бренда Jaecoo стартуют в России в сентябре 2023 года, сообщает компания Omoda (один из брендов Chery).
О планах продаж в России в 2023 году машин бренда Jaecoo Omoda рассказывала еще в апреле. "В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели - интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне", - говорится в сообщении компании Omoda во вторник. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах.
Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 обещают объявить ближе к официальному старту продаж. "Открытие первых флагманских шоу-румов Omoda&Jaecoo ожидается уже в этом месяце", - добавляется в сообщении.
Само название Jaecoo происходит от немецкого Jaeger ("охотник") и английского Cool ("крутой").