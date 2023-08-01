Рейтинг@Mail.ru
В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев - РИА Новости, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/izrail-1887662143.html
В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев
В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев - РИА Новости, 01.08.2023
В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев
Израильские власти все чаще говорят об отмене права на репатриацию для внуков евреев, поэтому не исключено, что в будущем запрет на получение гражданства могут... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T18:15
2023-08-01T18:15
израиль
российский еврейский конгресс
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731898950_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_fc3af354471f2775c532d65b86d3803e.jpg
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Израильские власти все чаще говорят об отмене права на репатриацию для внуков евреев, поэтому не исключено, что в будущем запрет на получение гражданства могут распространить еще на две категории, считает известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц."В каждой стране есть вещи, которые кажутся вечными, не подлежащими изменению. В Израиле одной из таких вещей является Закон о возвращении. Как сказала мне на одном из заседаний покойная президент Верховного суда: "может быть, вы придете с миграционной службой к компромиссу, что последняя попытка изменить Закон о возвращении закончилась падением правительства?", - рассуждает Гервиц.Закон о возвращении, по его словам, не трогали более полувека. Но сейчас правительство, поясняет юрист, пытается провести реформу, которая изменит конституционный строй Израиля. Отсюда, считает он, и попытки сузить Закон о возвращении."Сейчас все говорят о "параграфе о внуках", в силу которого право на получение израильского гражданства имеют не только евреи (с точки зрения религиозного канона, то есть "евреи по матери"), но и дети таких евреев, и их внуки. Логично предположить, что если такая поправка пройдет, и внуков евреев лишат права на получение израильского гражданства, то мы услышим и про "поправку о женах", и про "поправку о детях". И куда раньше, чем через 50 лет", - считает Гервиц.Пока что вокруг отмены "параграфа о внуках" идут дебаты. По словам адвоката, в Израиле сейчас уверены, что правительство примет меру до конца года."Не факт, что они успеют это сделать, как и не факт, что не проведут это изменение раньше. Так что если у вас есть еврейские корни, вам стоит как можно быстрее проверить их "глубину", - заключил Гервиц.
https://ria.ru/20230724/israel-1885978017.html
https://ria.ru/20230721/tramp-1885459269.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731898950_262:293:2602:2048_1920x0_80_0_0_0c1c5bc40ba225858024672b6e7bb80f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, российский еврейский конгресс, религия
Израиль, Российский еврейский конгресс, Религия
В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев

Адвокат Гервиц: в Израиле могут сильно изменить закон о репатриации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники митинга в Тель-Авиве
Участники митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Израильские власти все чаще говорят об отмене права на репатриацию для внуков евреев, поэтому не исключено, что в будущем запрет на получение гражданства могут распространить еще на две категории, считает известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц.
"В каждой стране есть вещи, которые кажутся вечными, не подлежащими изменению. В Израиле одной из таких вещей является Закон о возвращении. Как сказала мне на одном из заседаний покойная президент Верховного суда: "может быть, вы придете с миграционной службой к компромиссу, что последняя попытка изменить Закон о возвращении закончилась падением правительства?", - рассуждает Гервиц.
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Израиле одобрили законопроект о судебной реформе
24 июля, 15:53
Закон о возвращении, по его словам, не трогали более полувека. Но сейчас правительство, поясняет юрист, пытается провести реформу, которая изменит конституционный строй Израиля. Отсюда, считает он, и попытки сузить Закон о возвращении.
"Сейчас все говорят о "параграфе о внуках", в силу которого право на получение израильского гражданства имеют не только евреи (с точки зрения религиозного канона, то есть "евреи по матери"), но и дети таких евреев, и их внуки. Логично предположить, что если такая поправка пройдет, и внуков евреев лишат права на получение израильского гражданства, то мы услышим и про "поправку о женах", и про "поправку о детях". И куда раньше, чем через 50 лет", - считает Гервиц.
Пока что вокруг отмены "параграфа о внуках" идут дебаты. По словам адвоката, в Израиле сейчас уверены, что правительство примет меру до конца года.
"Не факт, что они успеют это сделать, как и не факт, что не проведут это изменение раньше. Так что если у вас есть еврейские корни, вам стоит как можно быстрее проверить их "глубину", - заключил Гервиц.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Трамп согласился вернуть древние артефакты в Израиль, сообщили СМИ
21 июля, 12:11
 
ИзраильРоссийский еврейский конгрессРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала