https://ria.ru/20230801/izrail-1887662143.html

В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев

В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев - РИА Новости, 01.08.2023

В Израиле рассказали о попытке переписать "вечные устои" для евреев

Израильские власти все чаще говорят об отмене права на репатриацию для внуков евреев, поэтому не исключено, что в будущем запрет на получение гражданства могут... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T18:15

2023-08-01T18:15

2023-08-01T18:15

израиль

российский еврейский конгресс

религия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Израильские власти все чаще говорят об отмене права на репатриацию для внуков евреев, поэтому не исключено, что в будущем запрет на получение гражданства могут распространить еще на две категории, считает известный израильский адвокат, член общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Эли Гервиц."В каждой стране есть вещи, которые кажутся вечными, не подлежащими изменению. В Израиле одной из таких вещей является Закон о возвращении. Как сказала мне на одном из заседаний покойная президент Верховного суда: "может быть, вы придете с миграционной службой к компромиссу, что последняя попытка изменить Закон о возвращении закончилась падением правительства?", - рассуждает Гервиц.Закон о возвращении, по его словам, не трогали более полувека. Но сейчас правительство, поясняет юрист, пытается провести реформу, которая изменит конституционный строй Израиля. Отсюда, считает он, и попытки сузить Закон о возвращении."Сейчас все говорят о "параграфе о внуках", в силу которого право на получение израильского гражданства имеют не только евреи (с точки зрения религиозного канона, то есть "евреи по матери"), но и дети таких евреев, и их внуки. Логично предположить, что если такая поправка пройдет, и внуков евреев лишат права на получение израильского гражданства, то мы услышим и про "поправку о женах", и про "поправку о детях". И куда раньше, чем через 50 лет", - считает Гервиц.Пока что вокруг отмены "параграфа о внуках" идут дебаты. По словам адвоката, в Израиле сейчас уверены, что правительство примет меру до конца года."Не факт, что они успеют это сделать, как и не факт, что не проведут это изменение раньше. Так что если у вас есть еврейские корни, вам стоит как можно быстрее проверить их "глубину", - заключил Гервиц.

https://ria.ru/20230724/israel-1885978017.html

https://ria.ru/20230721/tramp-1885459269.html

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израиль, российский еврейский конгресс, религия