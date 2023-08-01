https://ria.ru/20230801/it-kadry-1887500922.html

Эксперт перечислила самые востребованные IT-кадры в России

Эксперт перечислила самые востребованные IT-кадры в России - РИА Новости, 01.08.2023

Эксперт перечислила самые востребованные IT-кадры в России

Среди ИТ-специалистов российские компании в этом году будут искать системных аналитиков, специалистов общего профиля (DevOps-инженеров), разработчиков разной... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T04:56

2023-08-01T04:56

2023-08-01T04:56

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Среди ИТ-специалистов российские компании в этом году будут искать системных аналитиков, специалистов общего профиля (DevOps-инженеров), разработчиков разной направленности, а также "белых" хакеров и специалистов по анализу данных (Data Science), рассказала РИА Новости руководитель отдела связей с рынками школы ИТ-профессий Skillfactory Лада Симачева. "Если сравнивать спрос на ИТ-специалистов в 2022 и 2023 году, в этом году появилось больше вакансий для системных аналитиков и DevOps-инженеров. ... В целом, будут востребованы специалисты по цифровой трансформации, продакт-менеджеры, frontend-разработчики и мобильные разработчики. Компании будут искать "белых" - то есть этичных - хакеров, и специалистов по Data Science", - сообщила Симачева. Она отметила, что в этом году в сравнении с прошлым стали реже нанимать разработчиков мобильных приложений. В пресс-службе школы такую динамику объяснили тем, что из-за ухода части компаний количество вакансий для таких специалистов снизилось, но к концу года ожидается рост предложений для них. Кроме того, востребованы будут backend-разработчики, особенно знающие язык программирования Java, так как он используется для масштабирования ИТ-систем в компаниях. "Крупный бизнес, как правило, приходит с запросами на специалистов информационной безопасности, системных аналитиков, в то время как малый и средний бизнес нуждаются в разработчиках и продакт-менеджерах", - отметила Симачева. Эксперт отдельно обратила внимание на возрастающую потребность в специалистах по работе с искусственным интеллектом. Работодателям важно наличие у сотрудников навыков работы с большими языковыми моделями, например, ChatGPT. "Хайп вокруг специалистов по Data Science немного спал в 2022 году, но теперь компании снова хотят развиваться в этом направлении. Специальность снова становится востребованной", - добавила Симачева. Кроме того, в этом году ускорился рост зарплат айтишников: в 2022 году их оклад вырос на 7%, а в 2023 - на 10%. При этом на данный момент самый большой доход у мобильных разработчиков и чуть ниже - у frontend- и backend-разработчиков, "Часто зарплаты на рынке растут просто потому, что компании привлекают опытных сотрудников, которые способны руководить разработчиками, эффективно ставить задачи. Зарплаты начинающих специалистов за год также выросли, но в меньшей степени. Сегодня медианная зарплата ИТ-специалистов - 165 000 рублей", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20230725/akkreditatsiya-1886169651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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