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Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента

Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 01.08.2023

Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:33

2023-08-01T17:33

2023-08-01T17:33

москва

россия

сша

максим покровский

безопасность

шоубиз

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому*", - огласила решение судья Наталья Хайретдинова. По данным материалов, Покровский* "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, например, телеканала "Дождь"*, а также распространял материалы украинских ютуб-каналов". Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США.*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230725/shtraf-1886249790.html

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россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, сша, максим покровский, безопасность