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Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 01.08.2023
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:33
2023-08-01T17:33
2023-08-01T17:33
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому*", - огласила решение судья Наталья Хайретдинова. По данным материалов, Покровский* "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, например, телеканала "Дождь"*, а также распространял материалы украинских ютуб-каналов". Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США.*Признан иностранным агентом
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, россия, сша, максим покровский, безопасность
Москва, Россия, США, Максим Покровский, Безопасность, Шоубиз
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента
Суд отклонил иск Максима Покровского, оспаривающего включение в список иноагентов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому*", - огласила решение судья Наталья Хайретдинова.
По данным материалов, Покровский* "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, например, телеканала "Дождь"*, а также распространял материалы украинских ютуб-каналов".
Минюст РФ
включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США
.
*Признан иностранным агентом
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