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Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 01.08.2023
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Шоубиз
 
17:33 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/isk-1887653219.html
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента - РИА Новости, 01.08.2023
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента
Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T17:33
2023-08-01T17:33
москва
россия
сша
максим покровский
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. "Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому*", - огласила решение судья Наталья Хайретдинова. По данным материалов, Покровский* "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, например, телеканала "Дождь"*, а также распространял материалы украинских ютуб-каналов". Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США.*Признан иностранным агентом
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москва, россия, сша, максим покровский, безопасность
Москва, Россия, США, Максим Покровский, Безопасность, Шоубиз
Суд отказал Покровскому* в снятии статуса иноагента

Суд отклонил иск Максима Покровского, оспаривающего включение в список иноагентов

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы во вторник отклонил иск лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского*, в котором он оспаривал решение Минюста РФ о включении в перечень иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил... отказать в удовлетворении административного иска Покровскому*", - огласила решение судья Наталья Хайретдинова.
По данным материалов, Покровский* "осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние, участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, а также распространении информации СМИ, признанных иноагентами, например, телеканала "Дождь"*, а также распространял материалы украинских ютуб-каналов".
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта. Несколько лет назад Максим Покровский* переехал в США.
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