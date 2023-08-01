https://ria.ru/20230801/insult-1887503444.html

В России создают приложение для восстановления речи после инсульта

В России создают приложение для восстановления речи после инсульта - РИА Новости, 01.08.2023

В России создают приложение для восстановления речи после инсульта

Веб-приложение, помогающее восстановить речь после инсульта, черепно-мозговых травм и нейроинфекций, разрабатывают России, планируется подготовить его до конца... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T05:38

2023-08-01T05:38

2023-08-01T05:38

россия

технологии

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НОВОСИБИРСК, 1 авг - РИА Новости. Веб-приложение, помогающее восстановить речь после инсульта, черепно-мозговых травм и нейроинфекций, разрабатывают России, планируется подготовить его до конца осени, рассказали РИА Новости создатели проекта. "Проект RecoveryTap решает социально-значимую проблему и может помочь людям, столкнувшимся с инсультом и другими травмами, восстановить свою речь и социализироваться, независимо от их финансового положения", - заявил лидер проект Виктор Сурков. Саму разработку представили на акселераторе проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2023". По словам разработчиков, веб-приложение является единственным онлайн-ресурсом для восстановления речи, который удобен в использовании для людей с нарушениями зрения. Разработка также позволяет проходить персонализированные упражнения для реабилитации, что в сочетании с занятиями с логопедом или специалистом по реабилитации речи ускоряет восстановление речевых функций. При этом сейчас команда уже разработала сайт, а до конца осени планирует полностью сделать web-приложение. Кроме того, создатели вместе со специалистами проработали упражнения, которые разделяются по сложности и функциям (например, восстановление после афазии или тренировка дикции). Впоследствии, когда приложение пройдет стадию MVP (запуск продукта с минимальными вложениями) и функционал будет расширен - врачи смогут добавлять свои собственные упражнения и рекомендации для конкретного пациента. Также приложение может предоставлять специализированные услуги, такие как онлайн-консультации с логопедами и специалистами по восстановлению речи.

https://ria.ru/20230529/nauka-1874167887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии