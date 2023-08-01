https://ria.ru/20230801/ingosstrakh-1887532952.html

Более 1,4 миллиона человек застраховались по ДМС в "Ингосстрахе"

Более 1,4 миллиона человек застраховались по ДМС в "Ингосстрахе" - РИА Новости, 01.08.2023

Более 1,4 миллиона человек застраховались по ДМС в "Ингосстрахе"

По итогам первого полугодия 2023 года количество застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе" выросло на 24%; сейчас под защитой компании находится более 1,4 миллиона... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:13

2023-08-01T11:13

2023-08-01T11:13

россия

ингосстрах

дмитрий попов

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. По итогам первого полугодия 2023 года количество застрахованных по ДМС в "Ингосстрахе" выросло на 24%; сейчас под защитой компании находится более 1,4 миллиона человек, сообщает пресс-служба страховой компании."За первое полугодие 2023 года количество застрахованных по программам добровольного медицинского страхования увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,4 миллиона человек. Мы признательны клиентам за доверие и будем продолжать активную работу, чтобы поддерживать заданную планку обслуживания и оправдывать ожидания клиентов", – отметил заместитель генерального директора по ДМС – исполнительный директор компании Дмитрий Попов, слова которого приводят в пресс-службе.В большинстве случаев услугами "Ингосстраха" пользуются сотрудники крупных компаний. Однако постоянно увеличивается и количество физических лиц. По итогам первого полугодия 2022 года их число превысило 100 тысяч человек. Всего за первые шесть месяцев 2023 года "Ингосстрах" заключил более 130 тысяч договоров ДМС – это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении.За первые полгода 2023 года в медицинский контактный центр поступило более 1,5 миллиона обращений по всем каналам. Из них свыше 50% получено через онлайн-каналы: мобильное приложение IngoMobile (4+), личный кабинет застрахованного на сайте компании, а также социальные сети "Одноклассники" и "Вконтакте". Однако большей популярностью пользуется именно мобильное приложение. На его долю приходится 27% от числа обращений по согласованию услуг, пояснили в пресс-службе.Основными запросами при обращении за консультациями остаются повышение температуры, симптомы ОРВИ (боль в горле, чихание, заложенность носа), нарушения со стороны системы пищеварения."Мы постоянно работаем над улучшением клиентского пути. Этой цели служит и наше непрерывное цифровое развитие. Мы совершенствуем мобильное приложение и развиваем сервис "Виртуальная клиника" для того чтобы каждый застрахованный был уверен в оперативной и интуитивно понятной организации высококлассной медицинской помощи при наступлении страхового случая, а значит и в своем здоровье", – цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности директора департамента ДМС Анастасии Скурихиной.Реклама, СПАО "Ингосстрах", erid: 4CQwVszH9pUjpkVpBYF

https://ria.ru/20230720/snigir-1884554078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ингосстрах, дмитрий попов