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В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек

В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 01.08.2023

В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек

Шестнадцать рабочих погибли и трое получили ранения при падении крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:27

2023-08-01T06:27

2023-08-01T06:27

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Шестнадцать рабочих погибли и трое получили ранения при падении крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном мостового типа – специализированной машиной, способной перемещать большие стальные балки, которые используются при строительстве автомобильных дорог, железнодорожных мостов и служат фундаментом для больших зданий. По данным полиции, еще пять рабочих могут находиться под обломками рухнувшего крана. Полиция, пожарные и другие экстренные службы в настоящее время участвуют в спасательных операциях на месте аварии. Власти потребовали от полиции провести расследование причин инцидента.

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индия, махараштра, в мире