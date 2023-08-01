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В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 01.08.2023
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06:27 01.08.2023
https://ria.ru/20230801/indiya-1887505185.html
В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек
В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек - РИА Новости, 01.08.2023
В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек
Шестнадцать рабочих погибли и трое получили ранения при падении крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра, сообщает... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:27
2023-08-01T06:27
индия
махараштра
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Шестнадцать рабочих погибли и трое получили ранения при падении крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию. Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном мостового типа – специализированной машиной, способной перемещать большие стальные балки, которые используются при строительстве автомобильных дорог, железнодорожных мостов и служат фундаментом для больших зданий. По данным полиции, еще пять рабочих могут находиться под обломками рухнувшего крана. Полиция, пожарные и другие экстренные службы в настоящее время участвуют в спасательных операциях на месте аварии. Власти потребовали от полиции провести расследование причин инцидента.
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индия, махараштра, в мире
Индия, Махараштра, В мире
В Индии при падении крана погибли не менее 16 человек

NDTV: в Индии при падении крана в ходе строительства дороги погибли не менее 16 человек

© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Шестнадцать рабочих погибли и трое получили ранения при падении крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.
Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном мостового типа – специализированной машиной, способной перемещать большие стальные балки, которые используются при строительстве автомобильных дорог, железнодорожных мостов и служат фундаментом для больших зданий.
По данным полиции, еще пять рабочих могут находиться под обломками рухнувшего крана.
Полиция, пожарные и другие экстренные службы в настоящее время участвуют в спасательных операциях на месте аварии. Власти потребовали от полиции провести расследование причин инцидента.
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