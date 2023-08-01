Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией
Глава Минобороны Польши Блащак потребовал нарастить группировку на границе с Белоруссией
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 авг — РИА Новости. Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за "нарушения воздушного пространства" вертолетами республики, говорится на сайте Министерства национальной обороны страны.
"Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты", — следует из сообщения.
Во вторник вечером МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. После этого в министерство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии и выразили ему решительный протест.
В ведомстве утверждают, что пересечение произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами".
При этом отмечается, что Минск ранее проинформировала Варшаву о проведении военных учений.
В свою очередь, Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными. Таким образом польское военно-политическое руководство пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств у границы, подчеркнули в ведомстве.
Накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, там "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".
Об усилении польской границы также заявлял председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в соседней республике бойцов "Группы Вагнера".