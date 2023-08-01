https://ria.ru/20230801/gruppirovka-1887689841.html

Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией

Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2023

Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией

Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за "нарушения воздушного пространства" вертолетами республики, говорится на сайте Министерства... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T21:30

2023-08-01T21:30

2023-08-01T23:35

польша

белоруссия

в мире

нато

ми-8 амтш

ми-24

станислав жарин

ярослав качиньский

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ВАРШАВА, 1 авг — РИА Новости. Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за "нарушения воздушного пространства" вертолетами республики, говорится на сайте Министерства национальной обороны страны."Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты", — следует из сообщения.В ведомстве утверждают, что пересечение произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами".При этом отмечается, что Минск ранее проинформировала Варшаву о проведении военных учений.В свою очередь, Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными. Таким образом польское военно-политическое руководство пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств у границы, подчеркнули в ведомстве.Накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, там "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".Об усилении польской границы также заявлял председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в соседней республике бойцов "Группы Вагнера".

https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html

https://ria.ru/20230729/belorussiya-1887030392.html

польша

белоруссия

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польша, белоруссия, в мире, нато, ми-8 амтш, ми-24, станислав жарин, ярослав качиньский