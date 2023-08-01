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Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2023
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21:30 01.08.2023 (обновлено: 23:35 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/gruppirovka-1887689841.html
Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией
Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией - РИА Новости, 01.08.2023
Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией
Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за "нарушения воздушного пространства" вертолетами республики, говорится на сайте Министерства... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T21:30
2023-08-01T23:35
польша
белоруссия
в мире
нато
ми-8 амтш
ми-24
станислав жарин
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ВАРШАВА, 1 авг — РИА Новости. Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за "нарушения воздушного пространства" вертолетами республики, говорится на сайте Министерства национальной обороны страны."Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты", — следует из сообщения.В ведомстве утверждают, что пересечение произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами".При этом отмечается, что Минск ранее проинформировала Варшаву о проведении военных учений.В свою очередь, Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными. Таким образом польское военно-политическое руководство пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств у границы, подчеркнули в ведомстве.Накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, там "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".Об усилении польской границы также заявлял председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в соседней республике бойцов "Группы Вагнера".
https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html
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польша, белоруссия, в мире, нато, ми-8 амтш, ми-24, станислав жарин, ярослав качиньский
Польша, Белоруссия, В мире, НАТО, Ми-8 АМТШ, Ми-24, Станислав Жарин, Ярослав Качиньский
Польша нарастит группировку на границе с Белоруссией

Глава Минобороны Польши Блащак потребовал нарастить группировку на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 авг — РИА Новости. Польша увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за "нарушения воздушного пространства" вертолетами республики, говорится на сайте Министерства национальной обороны страны.
"Глава Минобороны распорядился увеличить численность военнослужащих на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты", — следует из сообщения.

Во вторник вечером МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. После этого в министерство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии и выразили ему решительный протест.

В ведомстве утверждают, что пересечение произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что "затрудняет обнаружение радиолокационными системами".
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При этом отмечается, что Минск ранее проинформировала Варшаву о проведении военных учений.
В свою очередь, Минобороны Белоруссии назвало эти обвинения надуманными. Таким образом польское военно-политическое руководство пытается в очередной раз оправдать наращивание сил и средств у границы, подчеркнули в ведомстве.
Накануне Генеральное командование Вооруженных сил Польши объявило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Как отметил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин, там "по-прежнему опасно", на местные патрули нападают "агрессивные иностранцы".
Об усилении польской границы также заявлял председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Он аргументировал это пребыванием в соседней республике бойцов "Группы Вагнера".
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