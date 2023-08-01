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Сенатор Грэм приравнял использование ЯО на Украине к атаке на НАТО

Сенатор Грэм приравнял использование ЯО на Украине к атаке на НАТО - РИА Новости, 01.08.2023

Сенатор Грэм приравнял использование ЯО на Украине к атаке на НАТО

Использование ядерного оружия на Украине будет атакой на НАТО, считает американский сенатор республиканец Линдси Грэм. РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T00:45

2023-08-01T00:45

2023-08-01T00:45

украина

сша

россия

линдси грэм

олег осипов

дмитрий медведев

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 авг - РИА Новости. Использование ядерного оружия на Украине будет атакой на НАТО, считает американский сенатор республиканец Линдси Грэм. "Моим российским друзьям, которые говорят об использовании ядерного оружия на Украине: вам нужно понять, что это будет атакой на само НАТО", - говорится в сообщении сенатора, опубликованном в Twitter. Грэм объяснил свою точку зрения близостью Украины к территории альянса. Ранее помощник зампредседателя Совбеза России Олег Осипов в ответ на критику США слов Дмитрия Медведева про ядерное оружие напомнил про погибших в Японии от американских атомных бомб сотнях тысяч человек. "Вот уж кому не следует нас критиковать, так это тем, кто убил в ходе ядерной атаки на Японию почти 400 тысяч человек", - сказал РИА Новости Осипов. Как сообщил телеканал CNN, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "безрассудными и безответственными" слова Медведева о том, что Россия могла бы прибегнуть к использованию ядерного оружия, если Украина добьется успехов в контрнаступлении. По словам Салливана, применение ядерного оружия где-либо стало бы "катастрофой для всего мира".

https://ria.ru/20230731/tyao-1887278977.html

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украина, сша, россия, линдси грэм, олег осипов, дмитрий медведев, нато, в мире