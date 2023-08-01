https://ria.ru/20230801/gosizmena-1887540193.html

Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 01.08.2023

Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене,... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T11:17

2023-08-01T11:17

2023-08-01T11:41

происшествия

россия

украина

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК РФ", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, россиянин установил контакт с представителями СБУ и по их заданию за деньги передавал за рубеж сведения, которые были известны ему в осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности РФ. "Речь идет о бывшем сотруднике министерства природных ресурсов Краснодарского края", - уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант - житель Краснодара, это первый приговор, вынесенный в крае по статье 275 УК РФ.В августе 2022 года ФСБ сообщала о задержании в Краснодаре с поличным агента СБУ с позывным "Арчи", установившего контакт с украинской спецслужбой и за деньги передававшего за рубеж сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Было возбуждено дело о госизмене.

https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html

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украина

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины