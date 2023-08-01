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Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 01.08.2023
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11:17 01.08.2023 (обновлено: 11:41 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/gosizmena-1887540193.html
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 01.08.2023
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:17
2023-08-01T11:41
происшествия
россия
украина
краснодарский край
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК РФ", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, россиянин установил контакт с представителями СБУ и по их заданию за деньги передавал за рубеж сведения, которые были известны ему в осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности РФ. "Речь идет о бывшем сотруднике министерства природных ресурсов Краснодарского края", - уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант - житель Краснодара, это первый приговор, вынесенный в крае по статье 275 УК РФ.В августе 2022 года ФСБ сообщала о задержании в Краснодаре с поличным агента СБУ с позывным "Арчи", установившего контакт с украинской спецслужбой и за деньги передававшего за рубеж сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Было возбуждено дело о госизмене.
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Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Жителя Краснодара Катрычко приговорили к 12 годам колонии за сотрудничество с СБУ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК РФ", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, россиянин установил контакт с представителями СБУ и по их заданию за деньги передавал за рубеж сведения, которые были известны ему в осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности РФ.
"Речь идет о бывшем сотруднике министерства природных ресурсов Краснодарского края", - уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант - житель Краснодара, это первый приговор, вынесенный в крае по статье 275 УК РФ.
В августе 2022 года ФСБ сообщала о задержании в Краснодаре с поличным агента СБУ с позывным "Арчи", установившего контакт с украинской спецслужбой и за деньги передававшего за рубеж сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Было возбуждено дело о госизмене.
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