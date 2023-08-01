https://ria.ru/20230801/gosizmena-1887540193.html
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 01.08.2023
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T11:17
2023-08-01T11:17
2023-08-01T11:41
происшествия
россия
украина
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россиянин Артур Катрычко, с целью наживы сотрудничавший со службой безопасности Украины, приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного статьей 275 ("Государственная измена") УК РФ", - говорится в сообщении. По данным ФСБ, россиянин установил контакт с представителями СБУ и по их заданию за деньги передавал за рубеж сведения, которые были известны ему в осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности РФ. "Речь идет о бывшем сотруднике министерства природных ресурсов Краснодарского края", - уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, фигурант - житель Краснодара, это первый приговор, вынесенный в крае по статье 275 УК РФ.В августе 2022 года ФСБ сообщала о задержании в Краснодаре с поличным агента СБУ с позывным "Арчи", установившего контакт с украинской спецслужбой и за деньги передававшего за рубеж сведения, которые могли быть использованы против безопасности РФ. Было возбуждено дело о госизмене.
https://ria.ru/20230711/fsb-1883463564.html
россия
украина
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Украина, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Россиянина Катрычко приговорили к 12 годам колонии за госизмену
Жителя Краснодара Катрычко приговорили к 12 годам колонии за сотрудничество с СБУ