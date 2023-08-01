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Туроператоры рассказали, во сколько обойдется горнолыжный отдых в Европе
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется горнолыжный отдых в Европе - РИА Новости, 01.08.2023
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется горнолыжный отдых в Европе
Туроператоры открыли продажи горнолыжных путевок в Италию на зимний сезон 2023-2024 годов и рассказали, в какую сумму обойдется такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T02:19
2023-08-01T02:19
2023-08-01T02:19
туризм
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италия
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Туроператоры открыли продажи горнолыжных путевок в Италию на зимний сезон 2023-2024 годов и рассказали, в какую сумму обойдется такой отдых, сообщает АТОР.Россиянам прежде всего предлагают курорты Италии. По словам экспертов, в предстоящем зимнем сезоне на этом направлении будут больше бронировать наземное обслуживание, то есть отель и трансфер. Авиабилеты путешественники чаще всего приобретают самостоятельно из-за возможности провести несколько дней городе, где происходит стыковка, например, в Стамбуле или Белграде.Сейчас стоимость недели на двоих с вылетом 29 декабря, включая проживание в трехзвездочном отеле с полупансионом в регионе Брей-Червиния, начинается от 174 тысяч рублей. На Курмайоре – от 165 тысяч рублей, в Ла-Тюиле – от 109 тысяч рублей.О туристы также должны позаботиться заранее, причем ее уже стоит начинать оформлять, утверждают в агентствах. "Подавать документы можно за шесть месяцев до поездки. Если сделать это менее, чем за полтора-два месяца, есть риск не получить разрешение вовремя", – поясняют в ПАКС.Покупку авиабилетов на даты каникул тоже не стоит откладывать. Добраться до Италии можно только с пересадкой в Турции, Сербии, странах Ближнего Востока, а также в Армении, Азербайджане и Казахстане.Участники рынка рекомендуют туристам лететь в Милан. Из аэропорта этого города удобнее добираться до большинства популярных альпийских курортов Италии.Несмотря на трудности, туроператоры оптимистично оценивают спрос на горнолыжку в Европе. Во-первых, считают эксперты, россияне привыкли к "новой нормальности" и готовы лететь со стыковками. Во-вторых, сказывается отложенный спрос, который накопился еще за пандемийные сезоны."Туристы привыкают к перелетам с пересадкой и к тому, что по-другому уже, к сожалению, не попасть на любимые горнолыжные курорты Европы", – рассказали в "Русском Экспрессе".Стабильная положительная динамика продаж летних туров в Европу “дает нам оптимистичный прогноз на предстоящий зимний сезон”, отмечают в PAC Group.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, италия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), горнолыжный спорт, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Италия, Европа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Горнолыжный спорт, Туризм
Туроператоры рассказали, во сколько обойдется горнолыжный отдых в Европе
АТОР: туроператоры рассказали, во сколько обойдется горнолыжный отдых в Европе этой зимой
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости.
Туроператоры открыли продажи горнолыжных путевок в Италию на зимний сезон 2023-2024 годов и рассказали, в какую сумму обойдется такой отдых, сообщает
АТОР.
Россиянам прежде всего предлагают курорты Италии. По словам экспертов, в предстоящем зимнем сезоне на этом направлении будут больше бронировать наземное обслуживание, то есть отель и трансфер. Авиабилеты путешественники чаще всего приобретают самостоятельно из-за возможности провести несколько дней городе, где происходит стыковка, например, в Стамбуле
или Белграде
.
Сейчас стоимость недели на двоих с вылетом 29 декабря, включая проживание в трехзвездочном отеле с полупансионом в регионе Брей-Червиния, начинается от 174 тысяч рублей. На Курмайоре – от 165 тысяч рублей, в Ла-Тюиле – от 109 тысяч рублей.
О туристы также должны позаботиться заранее, причем ее уже стоит начинать оформлять, утверждают в агентствах. "Подавать документы можно за шесть месяцев до поездки. Если сделать это менее, чем за полтора-два месяца, есть риск не получить разрешение вовремя", – поясняют в ПАКС.
Покупку авиабилетов на даты каникул тоже не стоит откладывать. Добраться до Италии можно только с пересадкой в Турции
, Сербии
, странах Ближнего Востока
, а также в Армении
, Азербайджане
и Казахстане
.
Участники рынка рекомендуют туристам лететь в Милан
. Из аэропорта этого города удобнее добираться до большинства популярных альпийских курортов Италии.
Несмотря на трудности, туроператоры оптимистично оценивают спрос на горнолыжку в Европе. Во-первых, считают эксперты, россияне привыкли к "новой нормальности" и готовы лететь со стыковками. Во-вторых, сказывается отложенный спрос, который накопился еще за пандемийные сезоны.
"Туристы привыкают к перелетам с пересадкой и к тому, что по-другому уже, к сожалению, не попасть на любимые горнолыжные курорты Европы", – рассказали в "Русском Экспрессе".
Стабильная положительная динамика продаж летних туров в Европу “дает нам оптимистичный прогноз на предстоящий зимний сезон”, отмечают в PAC Group.
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