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Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет - РИА Новости, 01.08.2023
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет
Украинские войска в 6.30 выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:52
2023-08-01T06:52
2023-08-01T06:52
специальная военная операция на украине
горловка
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 1 авг - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ред.) по направлению: 6.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230731/ranenyy-1887482132.html
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горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили по Горловке 15 ракет
СЦКК: ВСУ утром выпустили по Горловке 15 ракет из РСЗО