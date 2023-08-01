https://ria.ru/20230801/gerb-1887659491.html

Москалькова прокомментировала демонтаж герба СССР с "Родины-матери" в Киеве

Москалькова прокомментировала демонтаж герба СССР с "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости, 01.08.2023

Москалькова прокомментировала демонтаж герба СССР с "Родины-матери" в Киеве

Демонтаж киевскими властями советского герба с монумента "Родина-мать" предает забвению историческое прошлое, написала в своем Telegram-канале Уполномоченный по РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T17:58

2023-08-01T17:58

2023-08-01T18:03

в мире

татьяна москалькова

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Демонтаж киевскими властями советского герба с монумента "Родина-мать" предает забвению историческое прошлое, написала в своем Telegram-канале Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Киевские власти завершили демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать". Это еще один шаг на пути предания забвению исторического прошлого, без которого нет будущего... Право на историческую память является главным в формировании и развитии цивилизации. Ее нравственным стержнем. Демонтаж символов исторического прошлого Украины разрушает этот фундамент", - говорится в сообщении.Москалькова добавила, что во времена вхождения в состав СССР "Украина получила мощное экономическое и культурное развитие", а многие советские украинцы сражались с фашизмом в период ВОВ, чьи подвиги сейчас забываются на фоне действий киевских властей. Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о завершении демонтажа советского герба "Родина-мать" в Киеве, которую киевские власти планируют переименовать в "Украину-мать".

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украина

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в мире, татьяна москалькова, украина, киев