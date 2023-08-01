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В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать" - РИА Новости, 01.08.2023
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15:25 01.08.2023 (обновлено: 18:07 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/gerb-1887622091.html
В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать"
В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать" - РИА Новости, 01.08.2023
В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать"
Герб Советского Союза на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T15:25
2023-08-01T18:07
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Герб Советского Союза на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали, сообщило украинское агентство УНИАН."Демонтаж советского герба с монумента Родины-матери завершен. После двух перерывов во время демонтажа из-за воздушной тревоги работники наконец-то смогли снять советский герб с монумента и приступить к дальнейшим работам", — говорится в публикации.Работы начались 30 июля, вместо советского герба планируется установить украинский. Работы планируется закончить к 24 августа — Дню независимости Украины. Сам монумент переименуют в "Украину-мать". Как сообщал в июле прошлого года Александр Ткаченко, занимавший пост министра культуры, граждане Украины проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам проведенного в приложении "Действие" опроса, 85% проголосовавших высказались за замену.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
https://ria.ru/20230801/gerb-1887515530.html
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в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать"

УНИАН: герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали

© AFP 2023 / SERGII VOLSKYIМонумент "Родина-мать" в Киеве с демонтированным гербом Советского Союза. 1 августа 2023
Монумент Родина-мать в Киеве с демонтированным гербом Советского Союза. 1 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / SERGII VOLSKYI
Монумент "Родина-мать" в Киеве с демонтированным гербом Советского Союза. 1 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Герб Советского Союза на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали, сообщило украинское агентство УНИАН.
"Демонтаж советского герба с монумента Родины-матери завершен. После двух перерывов во время демонтажа из-за воздушной тревоги работники наконец-то смогли снять советский герб с монумента и приступить к дальнейшим работам", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В Крыму высказались о демонтаже герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве
Вчера, 08:44
Работы начались 30 июля, вместо советского герба планируется установить украинский. Работы планируется закончить к 24 августа — Дню независимости Украины. Сам монумент переименуют в "Украину-мать".

Монумент "Родина-мать" в высоту превышает 100 метров. Это самая высокая статуя на Украине и пятая по высоте в мире.

Как сообщал в июле прошлого года Александр Ткаченко, занимавший пост министра культуры, граждане Украины проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам проведенного в приложении "Действие" опроса, 85% проголосовавших высказались за замену.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.
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