В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать"
УНИАН: герб СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали
© AFP 2023 / SERGII VOLSKYIМонумент "Родина-мать" в Киеве с демонтированным гербом Советского Союза. 1 августа 2023
Монумент "Родина-мать" в Киеве с демонтированным гербом Советского Союза. 1 августа 2023
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Герб Советского Союза на монументе "Родина-мать" в Киеве демонтировали, сообщило украинское агентство УНИАН.
"Демонтаж советского герба с монумента Родины-матери завершен. После двух перерывов во время демонтажа из-за воздушной тревоги работники наконец-то смогли снять советский герб с монумента и приступить к дальнейшим работам", — говорится в публикации.
Работы начались 30 июля, вместо советского герба планируется установить украинский. Работы планируется закончить к 24 августа — Дню независимости Украины. Сам монумент переименуют в "Украину-мать".
Монумент "Родина-мать" в высоту превышает 100 метров. Это самая высокая статуя на Украине и пятая по высоте в мире.
Как сообщал в июле прошлого года Александр Ткаченко, занимавший пост министра культуры, граждане Украины проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам проведенного в приложении "Действие" опроса, 85% проголосовавших высказались за замену.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, после принятия закона о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию.