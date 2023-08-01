https://ria.ru/20230801/gerb-1887515530.html

В Крыму высказались о демонтаже герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве

В Крыму высказались о демонтаже герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве - РИА Новости, 01.08.2023

В Крыму высказались о демонтаже герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве

Демонтаж герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в Киеве и его замена на украинский трезубец подтверждают сумасшествие людей, которые находятся у власти на... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T08:44

2023-08-01T08:44

2023-08-01T08:58

екатерина алтабаева

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Демонтаж герба СССР на щите композиции "Родина-мать" в Киеве и его замена на украинский трезубец подтверждают сумасшествие людей, которые находятся у власти на Украине, происходящее вызывает смесь гнева, удивления и жалости, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать", начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Работы намерены закончить к 24 августа - дню независимости Украины. "Телодвижения украинской власти каждый раз вызывают чувство очень сложное, состоящее из жалости, удивления и гнева. Потому что то, чем они сейчас занимаются, (этим) здравомыслящие люди заниматься не должны были бы. В такой сложнейшей социальной ситуации находится украинское общество, экономика в состоянии полной деградации, жизнь только за счет выплат МВФ и западных кураторов. И в этих условиях тратить миллионы, чтобы заменить один герб на другой, причем герб СССР, когда Украинская ССР процветала, это часть ее истории - это говорит о том, что у власти просто сумасшедшие", - сказала Алтабаева. По мнению сенатора, происходящее трудно осознать здравомыслящим людям. "Чем быстрее все это закончится для Украины, я имею в виду, что существующая власть там будет ликвидирована, тем скорее, возможно, наступит облегчение для всех. То, что они делают - это не комичная ситуация, сумасшедший дом, это не смешно", - сказала Алтабаева. Монумент был открыт в составе музейного комплекса Великой Отечественной войны в день Победы в 1981 году. На открытии присутствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Высота скульптуры "Родина-мать" 62 метра, вместе с постаментом - 102 метра. В одной руке статуя держит 16-метровый меч, в другой - щит размером 13 на 8 метров массой 13 тонн, на нем изображен герб СССР. Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230724/gerb-1886060837.html

https://ria.ru/20230703/barelefy-1881901906.html

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екатерина алтабаева, киев, украина, в мире