https://ria.ru/20230801/gerasimov-1887505673.html
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:35
2023-08-01T06:35
2023-08-01T06:36
валерий герасимов
россия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_7d015b7c6a4e89c5b1512d291e62eb58.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки войск на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы", - сказали в ведомстве.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156278/10/1562781035_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_4e35ebec831ac1dcdd48fd6de9795aec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий герасимов, россия
Валерий Герасимов, Россия, Специальная военная операция на Украине
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ
Герасимов обратил внимание командиров группировки на нанесение превентивных ударов по ВСУ