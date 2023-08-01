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Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 01.08.2023 (обновлено: 06:36 01.08.2023)
https://ria.ru/20230801/gerasimov-1887505673.html
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки... РИА Новости, 01.08.2023
2023-08-01T06:35
2023-08-01T06:36
валерий герасимов
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки войск на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы", - сказали в ведомстве.
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валерий герасимов, россия
Валерий Герасимов, Россия, Специальная военная операция на Украине
Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ

Герасимов обратил внимание командиров группировки на нанесение превентивных ударов по ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки войск на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы", - сказали в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовРоссия
 
 
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