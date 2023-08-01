https://ria.ru/20230801/gerasimov-1887505673.html

Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ

Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ - РИА Новости, 01.08.2023

Герасимов обратил внимание на нанесение превентивных ударов по ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки... РИА Новости, 01.08.2023

2023-08-01T06:35

2023-08-01T06:35

2023-08-01T06:36

валерий герасимов

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки передового пункта управления на запорожском направлении обратил внимание командования группировки войск на нанесение превентивных ударов по украинским подразделениям, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы", - сказали в ведомстве.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий герасимов, россия